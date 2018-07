Các bên chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản đàm phán Brexit thất bại

Ngày 19/7, tân Bộ trưởng phụ trách Brexit- việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), Dominic Raab bày tỏ mong muốn tăng cường các cuộc đàm phán với EU khi mà hạn chót của các cuộc đàm phán đang tới gần.

Tân Bộ trưởng phụ trách Brexit Dominic Raab. Ảnh: Getty

Trong bối cảnh còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, thì cả Liên minh châu Âu và Anh đang bắt đầu tính đến kịch bản sẵn sàng cho trường hợp các cuộc đàm phán giữa EU và Anh không có kết quả trước hạn chót ngày 30/3/2019.

Nghị sĩ Dominic Raab được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Brexit tuần trước, sau khi người tiền nhiệm David Davis từ chức. Với vị trí mới của mình, ông Dominic Raab được hy vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho tiến trình đàm phán Brexit đang bị đình trệ. Phát biểu trước cuộc gặp với các nhà đàm phán EU hôm 19/7, ông Dominic Raab cũng hy vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm đạt được tiến triển.

“Vẫn có những khoảng cách chúng ta cần lấp đầy. Điều quan trọng là chúng ta đã đạt được bước tiến trong việc thiết lập khung của mối quan hệ đối tác tương lai. Tôi mong chờ việc xem xét chi tiết tất cả các vấn đề này với năng lượng, sức sống và sinh lực mới. Tôi mong muốn tăng cường, hâm nóng các cuộc đàm phán, đồng thời đảm bảo rằng chúng tôi ở trong vị trí tốt nhất để đạt được một thỏa thuận tốt đẹp nhất”, tân Bộ trưởng Brexit khẳng định.

Thủ tướng Anh Theresa May đang phải nỗ lực chèo lái “con thuyền Anh” vượt qua những chia rẽ do cơn bão Brexit khi hàng loạt các Bộ trưởng trong Nội các từ chức. Trong tuần qua, Thủ tướng May cũng đã giành được một chiến thắng quan trọng khi Dự luật chính sách thương mại trong tương lai đã vượt qua cửa ải Hạ viện. Nội các của Thủ tướng May trước đó cũng đã đạt được sự nhất trí về thỏa thuận tạo cơ sở cho tương lai quan hệ giữa Anh với EU hậu Brexit.

Kế hoạch Brexit của Thủ tướng May được đánh giá là khá tích cực với các kết nối thương mại gần gũi nhất có thể cho thương mại hàng hóa. Tuy nhiên, kể cả khi bà May có thể nhận được đủ sự ủng hộ trong nước, bà cũng cần phải nhận được sự ủng hộ của EU.

Một số nhà ngoại giao châu Âu dù hoan nghênh việc Anh đã đưa ra đề nghị rõ ràng hơn, song cho rằng "chặng đường phía trước còn rất dài" và Chính phủ Anh cần phải làm rất nhiều việc.

Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit Michael Barnier cho rằng: “Chỉ còn 13 tuần đến thời điểm trình thỏa thuận lên cuộc họp Hội đồng châu Âu. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta phải có 2 việc để làm đó là phải hoàn thành thỏa thuận cho Anh rút khỏi EU và chuẩn bị một tuyên bố chính trị về mối quan hệ tương lai”.

Trước những khó khăn trong đàm phán, cả Anh và EU đều lên kế hoạch sẵn sàng cho khả năng hai bên không đạt được thỏa thuận đúng thời điểm. Tuyên bố của Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh, đến nay vẫn không có gì chắc chắn rằng một thỏa thuận Brexit sẽ được phê chuẩn. Vì vậy, các nước thành viên phải chuẩn bị cho mọi kết cục của đàm phán, bởi Brexit sẽ có thể gây ra sự rối loạn, chẳng hạn như chuỗi dây chuyền cung ứng.

Thủ tướng Anh Theresa May cũng cho biết, từ tuần tới, người dân Anh sẽ nhận được các thông báo về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống của họ. Theo Thủ tướng, các công ty và cá nhân sẽ nhận được các thông báo kĩ thuật về việc phải làm gì trong viễn cảnh “Brexit không theo trật tự”.

Thông báo này của Thủ tướng Anh đưa ra sau khi Bộ trưởng phụ trách các vấn đề thương mại quốc tế của Anh Liam Fox cảnh báo các nhà lãnh đạo EU về hậu quả kinh tế nếu các bên không đạt được một thỏa thuận./.

