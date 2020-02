Các bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán sau ra viện phải cách ly tiếp 14 ngày

Theo một thông báo mới nhất của thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vừa đưa ra hôm qua (22/2), từ nay về sau, tất cả bệnh nhân Covid-19 sau khi khỏi bệnh phải cách ly tập trung đủ 14 ngày mới được quay trở về cộng đồng.

Nhân viên y tế Vũ Hán chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Ảnh: EPA.

Thông báo mới nhất của Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũ Hán nêu rõ, để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân ra viện và người nhà, qua nghiên cứu, Ban chỉ huy quyết định, kể từ ngày ra thông báo, các bệnh nhân khỏi bệnh ra viện kết thúc điều trị tại bệnh viện cần đến cơ sở chỉ định thực hiện cách ly tập trung sau hồi phục và theo dõi y tế miễn phí 14 ngày. Sau khi kết thúc thời gian theo dõi, những người đáp ứng điều kiện sức khỏe sẽ được xóa bỏ cách ly.



Theo đánh giá của các chuyên gia Trung Quốc, việc làm này là cần thiết đối với bản thân người bệnh, gia đình họ và cả xã hội.

Giáo sư Phùng Chiêm Xuân của Đại học khoa học công nghệ Hoa Trung thành phố Vũ Hán cho rằng, virus SARS-CoV-2 (gây ra bệnh Covid-19) là loại virus hoàn toàn mới đối với con người, hơn 1 tháng qua đã có 6 phác đồ điều trị được đưa ra. Xét tới độ nguy hiểm của loại virus này, cần có các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt hơn.

Giáo sư Lý Hoa cũng của trường này cho biết, theo phác đồ thứ 6, tức phác đồ điều trị mới nhất của Trung Quốc, tiêu chuẩn ra viện của bệnh nhân Covid-19 hiện nay là thân nhiệt bình thường từ 3 ngày trở lên, các triệu chứng đường hô hấp chuyển tốt rõ rệt, CT phổi cũng cải thiện rõ rệt, liên tiếp 2 lần xét nghiệm âm tính. Trong khi đó, qua quan sát dịch tễ học, trong thời kỳ ủ bệnh, người nhiễm virus thường không có bất cứ biểu hiện lâm sàng nào, do vậy, dù đã đủ tiêu chuẩn xuất viện, nhưng cơ thể người bệnh vẫn có thể tiếp tục mang một lượng nhỏ virus.

Bên cạnh đó, yêu cầu nghiêm ngặt và mức độ khó khăn trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm cũng phần nào ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm, có khả năng gây nên các kết quả "âm tính giả". Ngoài ra, người bệnh sau khi ra viện, do đang trong thời gian hồi phục, chức năng miễn dịch kém, vẫn có nguy cơ nhiễm các mầm bệnh khác. Do vậy, khuyến nghị tiếp tục cách ly thêm 2 tuần để đảm bảo an toàn.

Trong phác đồ thứ 6, Trung Quốc cũng yêu cầu người bệnh sau khi ra viện tiếp tục tự cách ly 14 ngày, đeo khẩu trang, điều kiện cho phép nên ở 1 phòng riêng thoáng gió, hạn chế tiếp xúc gần với người nhà, ăn uống riêng, giữ vệ sinh và không tham gia các hoạt động ngoài trời.

Tuy nhiên, theo giáo sư Phùng Chiêm Xuân, trên thực tế, do kiến thức y tế của bệnh nhân là có hạn, khó có thể phát hiện kịp thời và chuẩn xác các vấn đề có thể xảy ra, cũng rất khó để cách ly hoàn toàn với người thân trong gia đình. Khi đến các cơ sở chỉ định cách ly sau hồi phục với thời gian ủ bệnh tối đa là 14 ngày, người bệnh khi xảy ra bất cứ vấn đề gì sẽ được các nhân viên y tế phát hiện và xử lý kịp thời, điều này sẽ giúp bảo vệ tốt hơn cho bệnh nhân và người nhà, đồng thời cũng tránh những nguy cơ tiềm tàng phát tán virus ra rộng đồng.

Được biết, trước đó, Trung Quốc từng xuất hiện ca bệnh ở Thành Đô, Tứ Xuyên, sau khi ra viện về nhà 10 ngày khám lại vẫn tiếp tục dương tính. Chuyên gia nước này đã bác bỏ thông tin bệnh nhân này tái nhiễm Covid-19, mà cho rằng có thể trong cơ thể người bệnh mới khỏi vẫn tồn dư một lượng nhỏ virus./.