Các bệnh viện ở Dải Gaza trở thành tâm điểm giữa xung đột Israel - Hamas

Giao tranh quanh các bệnh viện lớn như al-Quds, Shifa... đã khiến các bệnh nhân bị thương nặng, trẻ sơ sinh và người chăm sóc của họ mắc kẹt. Nguồn cung cấp vật tư y tế, nhiên liệu ngày càng cạn kiệt, khiến các cơ sở ngày trước nguy cơ dừng hoạt động.

Các bệnh viện ở Dải Gaza đang trở thành tâm điểm trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas

Những khu nhà do Liên Hợp Quốc điều hành cũng đang trong trạng thái quá tải và việc thiếu nhiên liệu đã làm tê liệt hệ thống cung ứng và xử lý nước. Giám đốc cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, UNRWA cảnh báo tất cả các hoạt động viện trợ của tổ chức này ở Gaza sẽ bị ngừng lại trong 48 giờ tới trừ khi nhiên liệu được phép vào lãnh thổ bị bao vây. Xe tải vận chuyển viện trợ qua cửa khẩu Rafah cũng có thể ngừng hoạt động vào trong ngày hôm nay do thiếu nhiên liệu. Các tổ chức cứu trợ cho biết, điều cần nhất hiện nay ở Gaza là ngừng bắn nhân đạo, cung cấp nhiên liện để các bệnh viện hoạt động.

Các hoạt động ngoại giao quốc tế vẫn đang dồn dập để tìm giải pháp cho 1 lệnh ngừng bắn nhân đạo.

Trong cuộc họp báo ở Đồi Capitol, Hạ nghị sĩ Mỹ Rashida Tlaib và các nhà lập pháp Đảng Dân chủ khác hôm qua kêu gọi Tổng thống Biden yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza: “Chúng tôi sẽ không im lặng. Chúng tôi sẽ không dừng đấu tranh cho tới khi cứu được mạng người. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu ngừng bắn, yêu cầu phân phối ngay lập tức viện trợ nhân đạo ở Gaza, yêu cầu thả tất cả con tin và những người bị bắt giữ tùy tiện. Chúng tôi yêu cầu mọi người Mỹ được trở về nhà và yêu cầu người dân Palestine được sống tự do khỏi sự chiếm đóng”.

Phản ứng trước việc xe tăng Israel tập trung quanh bệnh viện Shifa, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố các bệnh viện cần được bảo vệ và hy vọng Israel sẽ có hành động “ít xâm phạm hơn”.

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà trắng Jake Sullivan cho biết: “Chính phủ Israel đã công nhận rằng cần lệnh tạm dừng giao tranh lên 7 giờ chẳng hạn, để tạo ra hành lang sao cho mọi người có thể di chuyển một cách an toàn. Chúng tôi tin rằng việc tạm dừng không nên quy định bởi một thời gian biểu nghiêm ngặt, mà nên quyết định bởi những gì cần thiết để đạt được các mục tiêu. Và mục tiêu đó là lối đi an toàn, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo. Và cuối cùng chúng tôi "muốn thấy những khoảng dừng dài hơn đáng kể, vài ngày chứ không phải vài giờ trong trường hợp thả con tin”.

Trong 1 diễn biến tích cực khác, Al-Qassam Brigades, cánh vũ trang của Hamas đã đề nghị thả tới 70 phụ nữ và trẻ em bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày. Trước đó, các nhà hòa giải Qatar tìm cách thuyết phục Hamas và Israel trao đổi con tin.

Cùng quan điểm này, hôm qua trong cuộc gặp tại Nhà trắng với Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Indonesia kêu gọi chính phủ Mỹ hành động nhiều hơn nữa để ngăn chặn bạo lực ở Gaza và ủng hộ lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột. Quốc vương Abdullah của Jordan cũng cảnh báo bất kỳ kịch bản nào bao gồm việc Israel tái chiếm các phần của Gaza sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và việc Israel tiếp tục “vi phạm” ở Bờ Tây và Jerusalem sẽ “đẩy khu vực tới điểm bùng nổ”. Quốc vương nói rằng Gaza không nên tách rời khỏi những phần lãnh thổ khác của Palestine và kêu gọi chấm dứt chiến tranh cũng như nối lại tiến trình chính trị dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Cao ủy EU về viện trợ nhân đạo kêu gọi tạm dừng giao tranh ở Gaza và cung cấp nhiên liệu khẩn cấp để duy trì hoạt động cho các bệnh viện. 27 quốc gia EU ra tuyên bố các bệnh viện “phải được bảo vệ” và lên án bất cứ bên nào sử dụng các cơ sở y tế và dân thường làm “lá chắn sống”. Các Ngoại trưởng EU cũng đang xem xét đề xuất của Síp mở hành lang trên biển để viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Gaza.