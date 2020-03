Các bệnh viện tư tại Anh nhập cuộc chống đại dịch Covid-19

Cơ quan Y tế quốc gia Anh ngày 21/3 đã đạt được thoả thuận quan trọng với các bệnh viện tư tại nước này nhằm huy động tổng thể nhân lực và trang bị y tế trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa: AP

Theo thoả thuận đạt được giữa Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS) và các bệnh viện tư tại nước này, toàn bộ 20.000 y, bác sỹ và nhân viên y tế đang làm việc trong các bệnh viện tư tại Anh sẽ cùng tham gia cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại Anh.

Ngoài nguồn nhân lực quý giá, thoả thuận này cũng giúp Anh có thêm 8.000 giường bệnh và 1200 máy thở để trợ giúp cho các bệnh viện công vốn đang chịu rất nhiều sức ép tại Anh.

Bộ trưởng Y tế Anh, Matt Hancock ca ngợi đây là một nỗ lực tuyệt vời của toàn bộ hệ thống y tế tại Anh trong cuộc chiến chống Covid-19.

So với nhiều nước khác tại châu Âu, hệ thống y tế công tại Anh đang có nguy cơ hứng chịu thiệt hại lớn hơn do thiếu thốn trang bị, đặc biệt là thiếu máy thở và số giường điều trị tăng cường hiện chỉ cũng bằng khoảng 1/5 so với Đức.

Đầu tuần này Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải họp khẩn với các tập đoàn công nghiệp lớn của nước này để đề nghị chuyển đổi dây chuyền sản xuất sang sản xuất máy thở. Các bệnh viện trên toàn nước Anh cũng đã hoãn tất cả các kế hoạch phẫu thuật không cấp thiết để giải phóng giường bệnh.

Trong ngày 21/3, số liệu chính thức công bố cho thấy nước Anh đã có thêm 53 người thiệt mạng vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 233 ca, đồng thời có trên 5 ngàn ca nhiễm bệnh, tăng hơn 1.000 so với trước đó một ngày.

Trong lúc này tại các nước khác, dịch Covid-19 cũng tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Tại Đức, số ca nhiễm bệnh đã vượt qua cột mốc 20 ngàn. Tuy nhiên, Đức vẫn duy trì được tỷ lệ tử vong thấp nhất châu Âu khi số người thiệt mạng hiện ở mức 70 người.

Ghi nhận tại Đức cho thấy người dân Đức tuân thủ tốt các lệnh hạn chế ra ngoài, đặc biệt tại các bang đang phong toả, một phần do mức phạt với người vi phạm rất cao. Tại bang Bavaria, người vi phạm lệnh phong toả có thể bị phạt tới 25.000 Euro hoặc phải ngồi tù. Chính phủ Đức cho biết sẽ quyết định liệu có phong toả toàn quốc hay không sau cuộc họp đầu tuần này.

Tại Hà Lan, chính quyền nước này ra lệnh cấm tất cả các chuyến bay đến từ Tây Ban Nha cho đến ít nhất là ngày 4/4. Trong ngày, Hà Lan ghi nhận thêm 30 ca tử vong và 637 ca nhiễm mới Covid-19. Tổng cộng nước này đã có trên 3.600 ca nhiễm bệnh và 136 bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19./