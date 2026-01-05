中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Các cuộc biểu tình ở biên giới Hy Lạp khiến căng thẳng leo thang

Thứ Hai, 05:46, 05/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nông dân Hy Lạp cho biết sẽ phong tỏa các tuyến đường chính ở nhiều nơi trên toàn quốc nếu chính phủ không có những biện pháp điều chỉnh phù hợp về thương mại theo yêu cầu của người dân và ngăn chặn thực phẩm giá rẻ từ bên ngoài vào nước này.

Sau quyết định được đưa ra tại hội nghị toàn quốc của các liên đoàn nông nghiệp ở Malgara miền Bắc Hy Lạp, người nông dân Hy Lạp dự định tiếp tục biểu tình ở nhiều nơi trên toàn quốc, bằng cách phong tỏa các tuyến đường chính và các điểm kiểm soát biên giới trong 48 giờ, khi tình trạng bế tắc giữa người biểu tình và chính phủ Hy Lạp vẫn chưa được giải quyết.

cac cuoc bieu tinh o bien gioi hy lap khien cang thang leo thang hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Các đại diện của các trạm kiểm soát do nông dân thiết lập cho biết việc gián đoạn giao thông sẽ nhắm vào các hành lang vận tải trọng yếu, bao gồm Malgara, Tempi, Siatista, Bralos cùng nhiều khu vực khác, trong khi vận chuyển hàng hóa sẽ bị chặn tại các trạm kiểm soát hải quan dọc biên giới Hy Lạp.

Ngày 4/1 cũng ghi nhận 5 tuần kể từ khi các cuộc biểu tình ở biên giới xảy ra. Người dân cho biết các cuộc biểu tình sẽ leo thang nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu của họ. Nông dân cảnh báo rằng nếu không có những cam kết cụ thể của chính phủ, các cuộc phong tỏa có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần, gây thêm áp lực lên vận tải, thương mại và chuỗi cung ứng trên toàn quốc.

Hải Đăng/VOV-Praha
