Các đảng Nhật nói gì về kéo dài tình trạng khẩn cấp chống Covid-19?

Việc Thủ tướng Abe Shinzo đưa ra quyết định sẽ tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp trên toàn Nhật Bản do dịch Covid-19 từ 7/5-31/5 đã nhận được sự đồng tình của tất cả các đảng phái chính trị. Bởi lẽ quyết định này nhằm thực hiện phương châm sống an toàn, an tâm cho người dân.

Một đại diện của đảng Komei. Ảnh: Meter.

Tổng thư ký đảng Tự do Dân chủ (LDP) cho rằng việc kéo dài tình trạng khẩn cấp là cần thiết, đồng thời cũng là quyết tâm của chính phủ khi đưa ra chính sách với mong muốn nhanh chóng đưa sinh hoạt của người dân trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.



Đại diện của đảng Komei đánh giá đây là quyết định thỏa đáng. Bởi lẽ nếu nới lỏng các biện pháp chống dịch vào thời điểm này, khả năng lây lan sẽ rất lớn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc yêu cầu nhân dân hợp tác và nhận thức rõ tình hình dịch bệnh và quyết định của chính phủ. Sau đây, các địa phương cũng cần tiếp tục coi trọng các biện pháp phòng tránh dịch.

Đại diện của đảng Dân chủ lập hiến tán đồng với quyết định của chính phủ Nhật Bản và cho rằng nếu bãi bỏ tình trạng khẩn cấp vào thời điểm hiện tại, dịch có thể sẽ lây lan đến mức ngay cả các chuyên gia cũng không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có thể giảm tới 20% trong năm nay, nhưng những gói hỗ trợ cũng rất cần thiết. Hy vọng chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện dự thảo ngân sách bổ sung giai đoạn tiếp theo để chống dịch bệnh và khôi phục nền kinh tế.

Trong khi đó, đảng Quốc dân cho rằng dường như chính sách y tế đang bị bế tắc, và cũng không thể nói rằng tình trạng khẩn cấp đã có thể bãi bỏ, nhưng việc kéo dài tuy tốt nhưng không thể ngăn chặn việc đi lại và ra ngoài. Chính phủ nên đánh giá lại những nguyên nhân nào khiến chưa thể bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, đưa ra tiêu chuẩn để có thể bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh đó, cần phải tiến hành nhanh thủ tục miễn trừ học phí cho học sinh, sinh viên, khi mà gói hỗ trợ hơn 1.000 tỷ USD đã được thông qua.

Tổng thư ký đảng Duy Tân thì cho rằng những khu vực, địa phương không có người nhiễm, hoặc số người nhiễm ít phải bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, từng bước khôi phục lại hoạt động kinh tế. Trong thời gian kéo dài, người dân sẽ khủng hoảng cả về mặt tinh thần lẫn kinh tế, do đó, chính phủ cần phải thúc đẩy việc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người có khó khăn về việc làm.

Đảng Cộng sản Nhật Bản đồng tình với việc chưa thể bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong tình hình dịch bệnh vẫn lây lan, hệ thống y tế rơi vào thế khó khăn.

Tuy nhiên, một tiêu chuẩn và lý do để có thể bãi bỏ tình trạng khẩn cấp vẫn chưa có. Bộ trưởng tái thiết kinh tế cho rằng dịch bệnh có thể sẽ kéo dài, vậy cũng cần sớm đưa ra chính sách cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp đóng cửa.

Trước đó, Nhật Bản đã tuyên bố áp dụng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ ngày 16/4 đến 6/5. Và ngày 4/5, Thủ tướng Abe Shinzo đã quyết định sẽ kéo dài thêm tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ ngày 7/5-31/5, bởi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khi số người lây nhiễm vẫn duy trì ở mức 3 con số, và việc kiểm soát đối tượng có khả năng lây nhiễm vô cùng khó khăn./.