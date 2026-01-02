Các hiệp hội Australia kêu gọi lập ủy ban điều tra liên bang vụ xả súng ở Bondi

Hôm nay (02/1), các tổ chức trong ngành công nghiệp Australia, bao gồm Hiệp hội Ngân hàng, Nhóm Công nghiệp và Hiệp hội Xây dựng, đã gửi một bức thư kêu gọi Thủ tướng Anthony Albanese thành lập một cuộc điều tra cấp liên bang, yêu cầu chính phủ “gửi tín hiệu đến thế giới” rằng Australia cam kết giải quyết vấn nạn bài Do Thái.

Cộng đồng Do Thái là một trong những tổ chức đầu tiên kêu gọi Chính phủ Australia mở cuộc điều tra. Nguồn: Monique Harmer

Theo nội dung bức thư, ủy ban điều tra liên bang cần làm rõ rằng “Australia cam kết đảm bảo an toàn và hòa nhập cho các cộng đồng, và quyết tâm khắc phục tình trạng bài Do Thái. Đổi lại, tín hiệu này sẽ giúp đảm bảo Australia vẫn là điểm đến hấp dẫn về vốn và nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời là quốc gia tốt nhất để sinh sống và làm việc”.

Bức thư này cùng với hàng trăm lời kêu gọi khác từ người dân Australia thuộc các lĩnh vực an ninh quốc gia, pháp luật và chính trị, được đưa ra cùng thời điểm với một bức thư khác, có chữ ký của hơn 100 nhà lãnh đạo doanh nghiệp Australia, ủng hộ cuộc điều tra toàn diện của chính phủ liên bang đối với vụ khủng bố tại Bondi vừa qua.

Trong một tuyên bố liên quan, Lãnh đạo phe đối lập Sussan Ley đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Albanese vì từ chối thành lập một ủy ban điều tra liên bang, cho rằng “ông Albanese đang né tránh lời kêu gọi hành động thực sự, đó là làm những gì cần thiết để đối phó với chủ nghĩa bài Do Thái, điều thực sự đã làm suy yếu sự gắn kết xã hội…”.

Trước đó, Thủ tướng Albanese đã liên tục bác bỏ việc thành lập một ủy ban điều tra liên bang về vụ Bondi. Thay vào đó, ông Albanese đã ủy nhiệm cho cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Tình báo Australia (ASIO) Dennis Richardson dẫn đầu một cuộc đánh giá, nhằm xem xét quyền hạn của các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật trong thời gian dẫn đến vụ tấn công ngày 14/12 vừa qua.