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Các lực lượng Nga thực hiện ngừng bắn trên hướng Kherson

Thứ Ba, 09:57, 27/10/2026
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VOV.VN - Lệnh ngừng bắn do Nga thực hiện này là một phần trong công tác chuẩn bị cho một chiến dịch nhân đạo gần thị trấn Alyoshki.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện lệnh ngừng bắn trên hướng Kherson vào lúc 4h theo giờ Moscow (1h theo giờ GMT) để chuẩn bị cho một chiến dịch nhân đạo gần thị trấn Alyoshki.

cac luc luong nga thuc hien ngung ban tren huong kherson hinh anh 1
Lính Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Thông báo nêu rõ: “Trong khuôn khổ công tác chuẩn bị cho một chiến dịch nhân đạo gần thị trấn Alyoshki thuộc tỉnh Kherson, các lực lượng vũ trang Nga đã ngừng bắn trên hướng Kherson vào lúc 4h sáng 27/10 theo giờ Moscow”.

Trước đó, vào ngày 23/10, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, đã thông báo rằng quân đội Nga sẽ thực hiện việc này.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc chính quyền Kiev đã liên tục pháo kích vào các tuyến đường dẫn đến Alyoshki, đồng thời sử dụng rộng rãi máy bay không người lái (drone) để phá hủy các phương tiện giao thông. Phía Nga cũng tố các lực lượng Ukraine cũng sử dụng thiết bị bay không người lái để rải mìn dọc các tuyến đường.

TASS cho biết, chỉ riêng trong tuần qua, chính quyền Ukraine đã thực hiện 18 đợt pháo kích và hơn 120 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Alyoshki cùng các tuyến đường huyết mạch trong khu vực.

Hôm 21/9, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả tình hình tại Alyoshki là rất nghiêm trọng. Ông cho biết, thực phẩm và thuốc men không thể được vận chuyển đến đây do các đợt pháo kích và tập kích bằng UAV của đối phương.

Ngày 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Putin cho biết hai bên đã nhất trí rằng Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với văn phòng của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Vào ngày 26/10, ông Peskov chỉ ra rằng thỏa thuận thực hiện một chiến dịch nhân đạo tại Alyoshki có thể tạo tiền đề cho các sứ mệnh tương tự ở những khu vực khác. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò trực tiếp và mang tính xây dựng của Mỹ trong việc điều phối tiến trình này. Ông Peskov nói thêm rằng Nga hy vọng Ukraine sẽ tôn trọng mọi thỏa thuận liên quan đến sứ mệnh nhân đạo tại Alyoshki.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: TASS
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