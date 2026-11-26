

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer ngày 25/11 chỉ trích, Tổng thống Donald Trump tiếp tục theo đuổi chính sách thuế quan, bất chấp những hệ lụy đối với nền kinh tế Mỹ. Theo ông Schumer, thay vì giải quyết những vấn đề thương mại liên quan đến Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Trump lại gây bất đồng với các đồng minh, đồng thời chuyển gánh nặng chi phí sang các gia đình Mỹ, trong khi người lao động nước này hầu như không được hưởng lợi. Ông Schumer khẳng định, tình hình sẽ thay đổi khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Katherine Clark cho rằng, đảng Cộng hòa vẫn chưa rút ra được bài học từ chính sách thuế quan. Thay vì hợp tác với đảng Dân chủ để giảm chi phí sinh hoạt cho người dân Mỹ, đảng Cộng hòa lại tiếp tục áp đặt thêm các mức thuế mới. Bà Clark cam kết cùng các Nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện sẽ hành động nhằm chấm dứt tình trạng này.

Các Nghị sĩ đảng Dân chủ tại một phiên họp chung của Quốc hội - Ảnh: Reuters

Trước đó, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cũng cam kết, tìm cách chấm dứt các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, khi đảng Dân chủ tiếp quản Quốc hội. Thượng nghị sĩ Ron Wyden, bang Oregon, đang thảo luận với các đồng nghiệp về việc xây dựng các biện pháp lập pháp, nhằm xử lý những mức thuế do Tổng thống Trump áp đặt, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ của các nghị sĩ Cộng hòa để vượt qua khả năng Tổng thống sử dụng quyền phủ quyết.

Không chỉ vấp phải sự phản đối tại Quốc hội, đề xuất thuế quan mới còn bị một số tổ chức kinh tế Mỹ chỉ trích. Liên minh Người nộp thuế quốc gia Mỹ (NTU) kêu gọi Quốc hội khóa mới giành lại thẩm quyền quyết định chính sách thương mại, đồng thời yêu cầu các biện pháp thuế quan do Tổng thống đưa ra phải được Quốc hội phê chuẩn. Tổ chức này cảnh báo, việc tiếp tục tăng thuế nhập khẩu sẽ làm gia tăng chi phí đối với các mặt hàng thiết yếu của người dân Mỹ.

Trong khi đó, Viện nghiên cứu Groundwork cho rằng, các biện pháp thuế quan mới sẽ làm gia tăng bất ổn kinh tế và chi phí sinh hoạt, trong khi không giúp thúc đẩy sản xuất hay đưa thêm việc làm trở lại Mỹ. Những phản ứng trên diễn ra sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố đề xuất áp thuế đối với 14 nền kinh tế liên quan đến tình trạng dư thừa công suất sản xuất mang tính cơ cấu.

Ở chiều ngược lại, USTR cho rằng các biện pháp thuế quan mới là cần thiết, nhằm loại bỏ những chính sách thương mại mà Mỹ đánh giá là không công bằng, bảo vệ nền sản xuất trong nước và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho người lao động Mỹ. Các mức thuế mới hiện vẫn đang ở giai đoạn đề xuất và chưa chính thức có hiệu lực.