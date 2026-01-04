Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ họp khẩn về vấn đề Venezuela

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ dự kiến tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 4/1 (theo giờ Mỹ) trong bối cảnh làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng trong nội bộ đảng này liên quan đến các hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Venezuela,

Theo lịch trình, đến ngày 6/1 Hạ viện Mỹ mới quay trở lại làm việc tại Washington D.C. nên cuộc họp trực tuyến được xem là kênh trao đổi nội bộ khẩn cấp của các nghị sĩ đảng Dân chủ.

Tòa nhà Capitol, ngày 23/4/2024. Ảnh: Reuters

Cuộc họp được lên kế hoạch sau khi các lãnh đạo đảng Dân chủ gồm Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries và Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer lên tiếng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Donald Trump vì không tham vấn Quốc hội trước khi tiến hành cuộc tấn công, đồng thời yêu cầu Nhà Trắng sớm tổ chức một cuộc họp báo cáo chi tiết.

Phát biểu trước đó trong ngày, ông Hakeem Jeffries cho rằng “vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp”, đồng thời kêu gọi Nhà Trắng cung cấp bằng chứng để “giải thích và biện minh cho việc sử dụng vũ lực quân sự mà không có sự cho phép của Quốc hội”.

Bên cạnh các quan ngại về quy trình pháp lý, một số nghị sĩ đảng Dân chủ còn chỉ trích mục tiêu thực sự của chiến dịch quân sự tại Venezuela. Hạ nghị sĩ Jake Auchincloss (bang Massachusetts) cho rằng chiến dịch của Mỹ và việc bắt giữ ông Nicolás Maduro “không liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy”, trái với lập luận mà Washington đưa ra.

“Đây là máu đổi lấy dầu mỏ. Việc này không liên quan đến tội phạm ma túy”, ông Auchincloss nói, cho rằng phần lớn dòng ma túy đang hướng sang châu Âu và fentanyl - loại chất gây nghiện đang gây khủng hoảng tại Mỹ - lại có nguồn gốc khác. Theo ông, “vấn đề cốt lõi luôn nằm ở việc Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới”.

Hạ nghị sĩ Auchincloss cũng đề cập đến lợi ích của các tập đoàn năng lượng Mỹ, cho rằng Tập đoàn Chevron đang được Bộ Tài chính Mỹ cho phép khai thác dầu tại Venezuela theo cơ chế miễn trừng phạt và Tổng thống Donald Trump “đang thực hiện cam kết tranh cử với các tập đoàn dầu khí Mỹ”.

Trước đó, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela” và kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để khôi phục ngành dầu khí của nước này. Hiện Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Petróleos de Venezuela (PDVSA) vẫn kiểm soát ngành dầu mỏ, còn Chevron là doanh nghiệp Mỹ duy nhất còn hoạt động khai thác tại đây, với một phần sản lượng phải chia lại cho PDVSA theo quy định miễn trừng phạt.

Venezuela được đánh giá là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới song sản lượng khai thác ở mức thấp do tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế, một phần đáng kể dầu thô của nước này hiện được xuất khẩu sang Trung Quốc.