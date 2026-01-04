中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ họp khẩn về vấn đề Venezuela

Chủ Nhật, 09:05, 04/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức họp khẩn theo hình thức trực tuyến liên quan chiến dịch quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Venezuela.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ dự kiến tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 4/1 (theo giờ Mỹ) trong bối cảnh làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng trong nội bộ đảng này liên quan đến các hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Venezuela,

Theo lịch trình, đến ngày 6/1 Hạ viện Mỹ mới quay trở lại làm việc tại Washington D.C. nên cuộc họp trực tuyến được xem là kênh trao đổi nội bộ khẩn cấp của các nghị sĩ đảng Dân chủ.

cac nghi si dang dan chu tai ha vien my hop khan ve van de venezuela hinh anh 1
Tòa nhà Capitol, ngày 23/4/2024. Ảnh: Reuters

Cuộc họp được lên kế hoạch sau khi các lãnh đạo đảng Dân chủ gồm Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries và Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer lên tiếng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Donald Trump vì không tham vấn Quốc hội trước khi tiến hành cuộc tấn công, đồng thời yêu cầu Nhà Trắng sớm tổ chức một cuộc họp báo cáo chi tiết.

Phát biểu trước đó trong ngày, ông Hakeem Jeffries cho rằng “vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp”, đồng thời kêu gọi Nhà Trắng cung cấp bằng chứng để “giải thích và biện minh cho việc sử dụng vũ lực quân sự mà không có sự cho phép của Quốc hội”.

Bên cạnh các quan ngại về quy trình pháp lý, một số nghị sĩ đảng Dân chủ còn chỉ trích mục tiêu thực sự của chiến dịch quân sự tại Venezuela. Hạ nghị sĩ Jake Auchincloss (bang Massachusetts) cho rằng chiến dịch của Mỹ và việc bắt giữ ông Nicolás Maduro “không liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy”, trái với lập luận mà Washington đưa ra.

“Đây là máu đổi lấy dầu mỏ. Việc này không liên quan đến tội phạm ma túy”, ông Auchincloss nói, cho rằng phần lớn dòng ma túy đang hướng sang châu Âu và fentanyl - loại chất gây nghiện đang gây khủng hoảng tại Mỹ - lại có nguồn gốc khác. Theo ông, “vấn đề cốt lõi luôn nằm ở việc Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới”.

Hạ nghị sĩ Auchincloss cũng đề cập đến lợi ích của các tập đoàn năng lượng Mỹ, cho rằng Tập đoàn Chevron đang được Bộ Tài chính Mỹ cho phép khai thác dầu tại Venezuela theo cơ chế miễn trừng phạt và Tổng thống Donald Trump “đang thực hiện cam kết tranh cử với các tập đoàn dầu khí Mỹ”.

Trước đó, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela” và kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để khôi phục ngành dầu khí của nước này. Hiện Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Petróleos de Venezuela (PDVSA) vẫn kiểm soát ngành dầu mỏ, còn Chevron là doanh nghiệp Mỹ duy nhất còn hoạt động khai thác tại đây, với một phần sản lượng phải chia lại cho PDVSA theo quy định miễn trừng phạt.

Venezuela được đánh giá là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới song sản lượng khai thác ở mức thấp do tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế, một phần đáng kể dầu thô của nước này hiện được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Venezuela Hạ viện Mỹ đảng Dân chủ Donald Trump dầu mỏ Venezuela Nicolas Maduro
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ không loại trừ khả năng triển khai binh sĩ để bảo vệ cơ sở dầu mỏ tại Venezuela
Mỹ không loại trừ khả năng triển khai binh sĩ để bảo vệ cơ sở dầu mỏ tại Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 cho biết, Washington không loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ tại Venezuela nhằm bảo đảm an ninh các cơ sở dầu mỏ chiến lược, trong bối cảnh Mỹ gia tăng can dự sau các động thái quân sự nhằm vào chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro. 

Mỹ không loại trừ khả năng triển khai binh sĩ để bảo vệ cơ sở dầu mỏ tại Venezuela

Mỹ không loại trừ khả năng triển khai binh sĩ để bảo vệ cơ sở dầu mỏ tại Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 cho biết, Washington không loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ tại Venezuela nhằm bảo đảm an ninh các cơ sở dầu mỏ chiến lược, trong bối cảnh Mỹ gia tăng can dự sau các động thái quân sự nhằm vào chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro. 

Nga và Belarus phản đối mạnh mẽ Mỹ tấn công Venezuela
Nga và Belarus phản đối mạnh mẽ Mỹ tấn công Venezuela

VOV.VN - Ngày 3/1, Nga và Belarus đều đồng loạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc tấn công vũ trang của Mỹ nhằm vào Venezuela và cho rằng đây là sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu.

Nga và Belarus phản đối mạnh mẽ Mỹ tấn công Venezuela

Nga và Belarus phản đối mạnh mẽ Mỹ tấn công Venezuela

VOV.VN - Ngày 3/1, Nga và Belarus đều đồng loạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc tấn công vũ trang của Mỹ nhằm vào Venezuela và cho rằng đây là sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu.

Iran lên án Mỹ tấn công Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi kiềm chế
Iran lên án Mỹ tấn công Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Chính phủ Iran đã lên án mạnh mẽ việc Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống nước này. Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng kiềm chế, không để tình hình leo thang vượt quá tầm kiểm soát.

Iran lên án Mỹ tấn công Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi kiềm chế

Iran lên án Mỹ tấn công Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Chính phủ Iran đã lên án mạnh mẽ việc Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống nước này. Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng kiềm chế, không để tình hình leo thang vượt quá tầm kiểm soát.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ