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Các nhà đàm phán Qatar đến Iran thúc đẩy thỏa thuận hòa bình

Thứ Sáu, 17:45, 30/10/2026
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VOV.VN - Sáng 30/10, các nhà đàm phán Qatar đã trở lại Iran lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình mới giữa Washington và Tehran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

 

Thông tin về việc các nhà đàm phán Qatar trở lại Tehran đã được nhiều nguồn tin khu vực và quốc tế xác nhận, dù các bên liên quan chưa đưa ra thông báo chính thức. Theo các nguồn tin, Doha đang nỗ lực thúc đẩy Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận mới, nhằm ngăn nguy cơ Washington tiến hành các cuộc tấn công Tehran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.

cac nha dam phan qatar den iran thuc day thoa thuan hoa binh hinh anh 1
Một người phụ nữ đi bộ trên đường phố ở Tehran, Iran, ngày 14/6/2026. Anhr: WANA/Reuters

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, đại diện Qatar tới Iran nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và hạ nhiệt căng thẳng. Cuối tuần trước, trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện thông tin Mỹ và Israel có thể mở chiến dịch tấn công Iran trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10, Qatar cũng đã cử một phái đoàn cấp cao đến Tehran để tìm cách ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang. Khi đó, Doha đã chuyển tới Tehran một đề xuất hòa bình mới.

Truyền thông Mỹ và khu vực cảnh báo nguy cơ Washington nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ gia tăng đáng kể nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mới.

Theo thông tin mới nhất được đài Kan của Israel công bố sáng 30/10, Mỹ đã điều động 10 máy bay vận tải quân sự tới các căn cứ tại sa mạc Negev, miền Nam Israel. Đồng thời, nhiều máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ cũng được triển khai tới các căn cứ ở Jordan, Saudi Arabia và Qatar. Đài Kan nhận định hoạt động điều động lực lượng này có thể là bước chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong thời gian tới.

Bá Thi/VOV-Cairo
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