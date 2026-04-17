Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon

Thứ Sáu, 06:31, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 16/4, nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn 10 ngày vừa có hiệu lực giữa Israel và Lebanon, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới tái lập an ninh và sự ổn định trên toàn khu vực.

Thông báo chính thức của Chính phủ Ai Cập khẳng định thỏa thuận dừng giao tranh tại Lebanon là cơ hội quan trọng để giảm căng thẳng và chấm dứt hoạt động quân sự của Israel – nguồn cơn của những bất ổn dọc biên giới Israel - Lebanon thời gian qua. Thông báo nhấn mạnh Israel cần nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận và dừng toàn bộ các hành động quân sự chống lại Lebanon.

Cũng trong thông báo, Ai Cập tái khẳng định lập trường ủng hộ vững chắc đối với chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon. Cairo đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế thực thi đầy đủ trách nhiệm trong việc đảm bảo tuân thủ lệnh ngừng bắn, cho phép hoạt động cứu trợ nhân đạo được triển khai và người Lebanon phải đi sơ tán được trở về nhà.

cac nuoc arab hoan nghenh lenh ngung ban israel - lebanon hinh anh 1
Người dân vui mừng vì lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Nguồn: Reuters

Từ Riyadh, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ra tuyên bố hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày đạt được giữa Israel và Lebanon. Tuyên bố khẳng định sự ủng hộ của Saudi Arabia đối với việc mở rộng chủ quyền của Nhà nước Lebanon và đề cao nỗ lực của Beirut trong gìn giữ, bảo vệ các nguồn lực quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Cũng trong tối qua, Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia khu vực và châu Âu, đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày có hiệu lực đêm 16/4 giữa Israel và Lebanon. Các nước hối thúc các bên nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận, tạo tiền đề cho việc hạ nhiệt căng thẳng và chấm dứt hoàn toàn xung đột trong giai đoạn tới.

Bá Thi/VOV-Cairo
Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh trước giờ ngừng bắn
VOV.VN - Tối 16/4, giao tranh tiếp tục nổ ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, dù lệnh ngừng bắn 10 ngày đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó vài giờ.

Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/4) tuyên bố Israel và Lebanon đã đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời cho biết ông đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước.

Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon sẽ có hiệu lực từ 17h (giờ Mỹ) ngày 16/4.

