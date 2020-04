Các nước lên tiếng sau khi Mỹ quyết định cắt tài trợ cho WHO

Hôm nay (15/4), Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, tăng cường năng lực của Tổ chức Y tế thế giới là một trong những khoản đầu tư tốt nhất: “Đổ lỗi không có ích gì. Virus SARS-CoV-2 không có biên giới. Chúng ta phải hợp tác chặt chẽ với nhau để chống lại Covid-19. Một trong những khoản đầu tư tốt nhất là củng cố năng lực của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Tổ chức Y tế thế giới, chẳng hạn như trong việc phát triển và phân phối các xét nghiệm, điều chế vaccine”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại buổi họp báo ở Nhà Trắng ngày 14/4. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, ông đồng tình với những chỉ trích của Tổng thống Trump nhằm vào WHO, cho rằng tổ chức này đã ủng hộ mở cửa lại các “khu chợ bán đồ tươi sống” ở Trung Quốc - nơi các động vật tươi sống được bày bán. Dịch Covid-19 được cho là bắt nguồn từ một khu chợ tươi sống ở Vũ Hán vào cuối năm 2019.



“Tuy nhiên, vẫn phải nói rằng WHO là một tổ chức đã thực hiện rất nhiều công việc quan trọng, trong đó có cả ở khu vực Thái Bình Dương và chúng ta nên hợp tác chặt chẽ với họ”, ông Scott Morrison nói.

Nhà lãnh đạo Australia lưu ý: “Chúng ta không nên đánh đồng tất cả mặt tiêu cực lẫn mặt tích cực ở đây. Tuy nhiên, WHO cũng không nên né tránh những lời chỉ thích để thực hiện công việc tốt hơn”.

Trong khi đó, Thủ tướng New Zeland Jacinda Ardern lại khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ WHO: “Tại thời điểm này, chúng ta cần chia sẻ thông tin và chúng ta cần lời khuyên, WHO đã cung cấp điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và tiếp tục đóng góp cho tổ chức này”./.