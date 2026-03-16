Các nước phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 15/3, Tổng thống Mỹ Donald cho rằng các nước được hưởng lợi từ nguồn năng lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz nên có trách nhiệm tham gia bảo vệ khu vực. Ông cho biết Washington đã liên hệ với nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh, để thảo luận khả năng tham gia liên minh tuần tra và bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

“Chúng tôi đang yêu cầu các quốc gia này đến và bảo vệ lãnh thổ của chính họ, bởi vì đó là nơi họ lấy năng lượng. Chỉ cần một vài kẻ phá hoại hoặc vài quả thủy lôi cũng có thể khiến eo biển này bị tê liệt”, Tổng thống Trump nói.

Tuy nhiên, phản ứng từ nhiều nước cho thấy sự thận trọng trước đề xuất của Mỹ. Phát biểu tại họp báo ngày 16/3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết nước này chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc điều tàu hải quân tới khu vực, đồng thời nhấn mạnh chính phủ đang tiếp tục xem xét các lựa chọn trong khuôn khổ pháp luật. Theo ông Minoru, Nhật Bản đã bắt đầu giải phóng một phần dự trữ dầu chiến lược nhằm ứng phó nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

“Chúng tôi dự định xem xét thực hiện các bước cần thiết, đồng thời liên lạc tốt với các quốc gia liên quan, bao gồm cả Mỹ, và theo dõi sát sao tình hình. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục thu thập thông tin liên quan đến eo biển Hormuz, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra về việc điều động Lực lượng Tự vệ. Sau thông báo của Thủ tướng Sanae Takaichi vào ngày 11/3, Nhật Bản đã quyết định giải phóng lượng dầu dự trữ của mình, phối hợp với các nước G7 và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong trường hợp nguồn cung các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ, bao gồm cả xăng dầu bị ảnh hưởng, vì sự phụ thuộc của Nhật Bản vào Trung Đông là rất cao và Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng rất lớn”, ông Minoru nói.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra phản hồi đối với yêu cầu của Tổng thống Trump. Theo giới chức Hàn Quốc, bất kỳ quyết định nào về việc triển khai tàu chiến tới khu vực đều phải được Quốc hội thông qua do nguy cơ xung đột quân sự gia tăng.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định các hoạt động quân sự của Pháp tại Trung Đông chỉ mang tính phòng thủ và Pháp hiện không có kế hoạch điều tàu chiến tới eo biển Hormuz.

Chính phủ Anh đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về nhiều phương án nhằm đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực, song chưa đưa ra quyết định về việc điều tàu chiến tới eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết London đang cân nhắc một loạt lựa chọn để góp phần bảo vệ các tuyến vận tải năng lượng quan trọng, đồng thời nhấn mạnh mọi quyết định sẽ được đưa ra sau khi tham vấn với các đối tác quốc tế.

Australia cũng tuyên bố sẽ không điều tàu hải quân tới khu vực, dù vẫn duy trì các hình thức hỗ trợ khác liên quan đến an ninh khu vực.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang sau khi lực lượng Iran bị cáo buộc gần như phong tỏa tuyến đường hàng hải này kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây cũng có thể gây tác động lớn tới thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.