Các quốc gia vùng Vịnh sẽ mở trụ sở Bộ Tư lệnh Quân sự Thống nhất tại Kuwait

Việc mở trụ sở Bộ Tư lệnh Quân sự Thống nhất được thông qua tại phiên họp thứ 23 của Hội đồng Quốc phòng chung GCC diễn ra hôm nay tại Bahrain.

Tổng thư ký GCC Jasem Al-Budaiwi khẳng định, các hoạt động quân sự chung nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tối đa từ lãnh đạo các nước GCC, phản ánh niềm tin của họ vào mối liên kết bền chặt giữa các quốc gia thành viên, sự thừa nhận trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ an ninh và ổn định.

Tổng thư ký của GCC Jasem Al Budaiwi. (Nguồn: Kuna)

Ông Jasem Al-Budaiwi cho biết, sự hợp tác này khẳng định trách nhiệm chung của các nước vùng Vịnh về an ninh, việc hợp nhất các nỗ lực quân sự sẽ tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ và tài nguyên, cũng như đảm bảo an ninh cho công dân và cư dân của họ.

Ông Jasem Al-Budaiwi cũng đề cập những diễn biến nhanh chóng đang diễn ra trong khu vực, đánh giá cao mức độ hợp tác và phối hợp quân sự giữa các nước GCC trong việc đối phó với những diễn biến này, đồng thời lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước GCC và các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia thời gian qua.