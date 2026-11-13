English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các quỹ hưu trí Australia thiệt hại lớn do bê bối của chủ tịch Nvidia Jensen Huang

Thứ Sáu, 15:33, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ bê bối của lãnh đạo công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới Nvidia đang làm cho các quỹ hưu trí của Australia thấp thỏm ngồi không yên vì đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của công ty này.

 

Các quỹ hưu trí của Australia quản lý số cổ phiếu Nvidia có giá trị lên tới 6 tỷ USD đang bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ bê bối của nguyên Chủ tịch công ty ông Jensen Huang. 

cac quy huu tri australia thiet hai lon do be boi cua chu tich nvidia jensen huang hinh anh 1
HESTA là một trong những quỹ hưu trí lớn nhất tại Australia chịu thiệt hại từ vụ bê bối của CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: ABC News)

Quỹ hưu trí quy mô lớn Hesta đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 888 triệu USD của Nvidia đã phải đưa các cổ phiếu này vào diện giám sát chặt chẽ trong lúc giá cổ phiếu của công ty đang sụt giảm mạnh. Quỹ AustraliaSuper hiện cũng đang lo ngại không kém khi nắm giữ lượng cổ phiếu Nvidia trị giá 1,46 tỷ USD.

Ngoài ra, nhiều quỹ hưu trí khác của Australia cũng đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của Nvidia gồm UniSuper với số cổ phiếu trị giá 1,85 tỷ USD, IFM Investor nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 970 triệu USD, Aware Super nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 642 triệu USD và Cbus nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 418 triệu USD.

Cổ phiếu Nvidia từng là một cổ phiếu sáng giá trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong bối cảnh AI đang ngày càng phát triển mạnh mà Nvidia nắm giữ vai trò nhà cung cấp chip chủ chốt. Tuy vậy, sau khi thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa nguyên Chủ tịch là ông Jensen Huang với một người mà Mỹ cho là tình báo của Trung Quốc và một lãnh đạo cấp cao của Nvidia dẫn đến việc ông Jensen Huang phải từ chức khỏi các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nvidia, cổ phiếu của công ty này đã sụt giảm mạnh. Cổ phiếu của công ty Nvidia giảm mạnh khiến cho giá trị vốn hóa trên thị trường của công ty sụt giảm khoảng 550 tỷ USD trong tuần này.

trump.jpg

Ông Trump lên tiếng sau khi CEO Nvidia bất ngờ từ chức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất ông Tim Cook, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Apple, trở thành người kế nhiệm ông Jensen Huang tại Nvidia, sau khi nhà lãnh đạo kỳ cựu của tập đoàn sản xuất chip này bất ngờ từ chức.

Việt Nga/VOV-Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CEO Nvidia Jensen Huang từ chức
CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

VOV.VN - Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm của Nvidia, người đã đưa công ty sản xuất chip này trở thành một trong những tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới, đã tuyên bố từ chức Giám đốc điều hành (CEO) sau 33 năm lãnh đạo công ty.

CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

VOV.VN - Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm của Nvidia, người đã đưa công ty sản xuất chip này trở thành một trong những tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới, đã tuyên bố từ chức Giám đốc điều hành (CEO) sau 33 năm lãnh đạo công ty.

Nvidia chuẩn bị cách chức CEO Jensen Huang
Nvidia chuẩn bị cách chức CEO Jensen Huang

VOV.VN - Hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị cách chức CEO Jensen Huang sau khi ông vướng vào hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Nvidia chuẩn bị cách chức CEO Jensen Huang

Nvidia chuẩn bị cách chức CEO Jensen Huang

VOV.VN - Hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị cách chức CEO Jensen Huang sau khi ông vướng vào hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Nvidia nguy cơ "bốc hơi" hơn 470 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 2 phiên
Nvidia nguy cơ "bốc hơi" hơn 470 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 2 phiên

VOV.VN - Cổ phiếu Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/11, khiến doanh nghiệp này đứng trước nguy cơ mất hơn 470 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong hai phiên.

Nvidia nguy cơ "bốc hơi" hơn 470 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 2 phiên

Nvidia nguy cơ "bốc hơi" hơn 470 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 2 phiên

VOV.VN - Cổ phiếu Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/11, khiến doanh nghiệp này đứng trước nguy cơ mất hơn 470 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong hai phiên.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ