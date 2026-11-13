Các quỹ hưu trí Australia thiệt hại lớn do bê bối của chủ tịch Nvidia Jensen Huang

Các quỹ hưu trí của Australia quản lý số cổ phiếu Nvidia có giá trị lên tới 6 tỷ USD đang bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ bê bối của nguyên Chủ tịch công ty ông Jensen Huang.

HESTA là một trong những quỹ hưu trí lớn nhất tại Australia chịu thiệt hại từ vụ bê bối của CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: ABC News)

Quỹ hưu trí quy mô lớn Hesta đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 888 triệu USD của Nvidia đã phải đưa các cổ phiếu này vào diện giám sát chặt chẽ trong lúc giá cổ phiếu của công ty đang sụt giảm mạnh. Quỹ AustraliaSuper hiện cũng đang lo ngại không kém khi nắm giữ lượng cổ phiếu Nvidia trị giá 1,46 tỷ USD.

Ngoài ra, nhiều quỹ hưu trí khác của Australia cũng đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của Nvidia gồm UniSuper với số cổ phiếu trị giá 1,85 tỷ USD, IFM Investor nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 970 triệu USD, Aware Super nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 642 triệu USD và Cbus nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 418 triệu USD.

Cổ phiếu Nvidia từng là một cổ phiếu sáng giá trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong bối cảnh AI đang ngày càng phát triển mạnh mà Nvidia nắm giữ vai trò nhà cung cấp chip chủ chốt. Tuy vậy, sau khi thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa nguyên Chủ tịch là ông Jensen Huang với một người mà Mỹ cho là tình báo của Trung Quốc và một lãnh đạo cấp cao của Nvidia dẫn đến việc ông Jensen Huang phải từ chức khỏi các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nvidia, cổ phiếu của công ty này đã sụt giảm mạnh. Cổ phiếu của công ty Nvidia giảm mạnh khiến cho giá trị vốn hóa trên thị trường của công ty sụt giảm khoảng 550 tỷ USD trong tuần này.