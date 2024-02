Các thành viên Hội đồng Bảo an phản ứng sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo về Gaza

Đại sứ - Trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân nhìn nhận việc Mỹ phủ quyết dự thảo là thông điệp sai lệch, đẩy Gaza tới khủng hoảng trầm trọng hơn ở thời điểm người dân Palestine đang ở vào tình thế khốn cùng. Trong khi đó, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia chỉ trích quyết định của Mỹ, nhấn mạnh dự thảo mà Mỹ đề xuất không thể thay thế các giải pháp được đưa ra trong dự thảo của Algeria, vì thiếu điểm mấu chốt nhất là ngừng bắn lâu dài.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield bỏ phiếu phủ quyết đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ngày 20/2/2024. Ảnh: Reuters

“Trong suốt thời gian qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thể thông qua một nghị quyết cực kỳ quan trọng với yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức. Tôi muốn nhắc lại rằng vào ngày 16/10 năm ngoái, khi Nga đưa ra dự thảo nghị quyết đầu tiên với lời kêu gọi này, số người Palestine thiệt mạng là khoảng 1.000 người. Vào thời điểm đó, các phái đoàn phương Tây tại Hội đồng muốn bỏ phiếu trắng để không chọc giận Mỹ. Sẽ không quá lời khi nói rằng con số mới về hơn 28.000 người chết này là cái giá phải trả cho sự không hành động đầu tiên của họ. Đây là trách nhiệm tập thể của các phái đoàn phương Tây tại Hội đồng Bảo an, những người mà sự đoàn kết trong NATO vượt qua mọi tuyên bố quốc gia cao cả về cam kết tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và nhân viên nhân đạo”, ông Trương Quân nói.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan không bình luận về quyết định của Mỹ mà chỉ nói rằng, Israel cũng muốn có lệnh ngừng bắn với những điều kiện rất cụ thể. Về phía Palestine, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc, Riyad Mansour cho biết, việc ngăn chặn nghị quyết do Algeria soạn thảo sẽ đồng nghĩa với việc có thêm "sự kinh hoàng" trong xung đột. Ông đồng thời nhấn mạnh, Palestine sẽ không lùi bước cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn thành công.

Trong khi đó, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward - quốc gia bỏ phiếu trắng duy nhất tại cuộc bỏ phiếu đã có lý giải về hành động này:

“Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của các đồng nghiệp Algeria đối với nghị quyết này và chúng tôi rất tiếc vì một số đề xuất của chúng tôi đã không được chấp nhận. Chỉ đơn giản kêu gọi ngừng bắn, như nghị quyết này đã làm, sẽ không khiến điều đó xảy ra. Dự thảo có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán về con tin, nhưng nó thực sự có thể khiến việc ngừng bắn ít có khả năng xảy ra hơn. Cách để ngăn chặn cuộc giao tranh và có khả năng ngăn chặn nó tái diễn là bắt đầu bằng việc tạm dừng để đưa con tin ra ngoài và hỗ trợ”.

Trước đó, sáng 20/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp và bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết về tình hình xung đột tại Gaza. Dự thảo nghị quyết nhận được 13 phiếu thuận, 1 phiếu chống của Mỹ và 1 phiếu trắng của Anh. Do phản đối của Mỹ, nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, nên dự thảo đã không được thông qua. Lý giải cho quyết định bỏ phiếu chống, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết dự thảo không đưa đến nền hòa bình bền vững, kéo dài thời gian giam giữ đối với con tin và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo. Bà cũng cho biết Mỹ cùng với các đối tác tại khu vực như Ai Cập, Qatar đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán về thỏa thuận con tin. Việc bỏ phiếu thông qua dự thảo mà Algeria đệ trình sẽ hủy hoại những nỗ lực ngoại giao này.