Các Thượng nghị sỹ Mỹ lên án vụ tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam

Một nhóm các Thượng nghị sỹ Mỹ ngày 11/4 đã ra tuyên bố về thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa và triển khai máy bay quân sự ở Biển Đông.

Thượng nghị sỹ Jim Risch. Ảnh: Bloomberg.

Các Thượng nghị sỹ này bao gồm Jim Risch và Bob Menendez, Chủ tịch và Thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cùng với Cory Gardner và Ed Markey, Chủ tịch và Thành viên cấp cao của Tiểu ban Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế thuộc Ủy ban đối ngoại Thượng viện.



Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Risch nói: “Thông tin về việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam và các hoạt động khác của Trung Quốc trên các thực thể được cải tạo trái phép trên Biển Đông là rất đáng lo ngại”.

Ông Jim Risch nhấn mạnh: “Đây chỉ là những ví dụ mới nhất về việc Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng nhằm áp đặt tuyên bố chủ quyền trên biển quá đáng của mình. Theo ông Jim Risch, Trung Quốc đang cản trở ổn định khu vực tại thời điểm cộng đồng quốc tế cần đoàn kết để đối phó với đại dịch Covid-19. Ông Jim Risch cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác của mình trong khu vực nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở và thúc đẩy hoạt động hòa bình ở khu vực Biển Đông”.

Thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Bob Menendez chỉ trích Trung Quốc tiếp tục cách hành xử gây hấn và gây chia rẽ ở Biển Đông và nhấn mạnh mọi quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương phải được tự do, không bị cưỡng ép trong một khu vực được quản trị bởi luật pháp, các quy chuẩn và thể chế quốc tế.

Thượng nghị sỹ Cory Gardner, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế thuộc Ủy ban đối ngoại Thượng viện lên án hành vi của tàu hải cảnh Trung Quốc và cho rằng đây là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Ông Gardner kêu gọi chính quyền Mỹ lên tiếng trước các hành động của Trung Quốc và tiếp tục tái khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông”.

Trong khi đó Thượng nghị sỹ Ed Markey, Thành viên cấp cao của Tiểu ban Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế thuộc Ủy ban đối ngoại Thượng viện cho rằng Mỹ cần tiếp tục hỗ trợ các đối tác và đồng minh khu vực của mình bảo vệ tự do hàng hải, dòng chảy thương mại tự do, và tuân thủ các thỏa thuận quốc tế./.