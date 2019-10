Cải thiện quan hệ, Nhật-Trung vẫn khúc mắc vấn đề tranh chấp lãnh thổ

Phó Chủ tịch Trung Quốc, ông Vương Kỳ Sơn dự kiến sẽ tham dự Lễ đăng quang của Thiên hoàng Naruhito diễn ra vào ngày 22/10.

Nhân dịp này, Thủ tướng Abe Shinzo dự kiến sẽ hội đàm với ông Vương Kỳ Sơn vào ngày 23/10, thảo luận về việc tăng cường hợp tác mang tính ổn định trong quan hệ hai nước và công tác chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tiến hành vào mùa xuân năm 2020.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Thủ tướng cho rằng việc tạo ra môi trường gặp gỡ cởi mở là vô cùng quan trọng. Tháng 10/2018, Thủ tướng Abe Shinzo đã chính thức thăm Trung Quốc, và tháng 6/2019 nhân tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, Thủ tướng Abe và ông Tập Cận Bình cũng đã có hội đàm bên lề hội nghị. Tại đây, hai bên đã xác định quan hệ Nhật Bản và Trung Quốc hoàn toàn đã trở về quỹ đạo bình thường.

Chuyến thăm Nhật Bản của Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn lần này tiếp tục là một hoạt động ngoại giao quan trọng trong quan hệ Nhật-Trung, tiếp theo chuyến thăm Nhật đầu tiên của ông Tập Cận Bình vào tháng 6 vừa qua. Ông Vương Kỳ Sơn là người có ảnh hưởng mạnh và uy tín trong chính quyền Trung Quốc. Do vậy, cuộc hội đàm lần này giữa Thủ tướng Abe và ông Vương dự kiến sẽ kéo dài hơn so với các cuộc gặp khác, thống nhất tăng cường các chuyến thăm do lãnh đạo hai nước.

Bên cạnh thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản cũng khẳng định lập trường cần kháng nghị mạnh mẽ đối với Trung Quốc về hành vi liên tục xâm phạm khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Theo số liệu của Nhật Bản, năm 2018, có 70 chiếc tàu, 9 tháng đầu năm nay có 100 chiếc tàu đã liên tục xâm nhập khu vực này. Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc cần dừng ngay hành biến đổi hiện trạng bằng vũ lực tại khu vực này. Vấn đề này dự kiến sẽ là một chủ đề sẽ được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Abe Shinzo và ông Vương Kỳ Sơn.

Trong khi đó, những ngày này, thuyền Trung Quốc tiếp tục xâm nhập khu vực Senkaku/Điếu Ngư. Theo Lực lượng an ninh trên Biển của Nhật Bản, ngày hôm nay (20/10), 4 chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm nhập vào khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây là ngày thứ 5 liên tục tàu Trung Quốc xâm nhập khu vực này. Phía Nhật Bản đã liên tục cảnh báo các tàu Trung Quốc không được xâm phạm lãnh hải Nhật Bản.

Đến nay, vấn đề tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vẫn là vấn đề mâu thuẫn chưa thể giải quyết, một trong những vấn đề gây ảnh hưởng lớn tới quan hệ ngoại giao hai nước./.