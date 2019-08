Cảm động người đàn ông đoàn tụ với con gái sau 24 năm xa cách

Một sĩ quan Sở cảnh sát giao thông New Jersey đã tiếp cận ông Lopez tại phố Secaucus, New Jersey vào ngày 6/8. Khi hỏi chuyện, cảnh sát phát hiện ông đã lặn lội từ Miami đến New Jersey để tìm người thân. Ông Lopez đã không biết nơi ở cụ thể của gia đình mình nhưng ông tin rằng mình có người thân ở vùng biển Bradley, New Jersey.

Ông Jose Lopez đoàn tụ với gia đình ở New Jersey sau 24 năm xa cách. Ảnh: northjersey.com.

Sean Pfeifer, sĩ quan tận tụy đã gọi điện cho tất cả gia đình có tên “Lopez” đang sống ở vùng biển Bradley để để lại lời nhắn hỏi có ai biết gì về người đàn ông vô gia cư này không. Sĩ quan này còn đưa ông Lopez đi cắt tóc và mua quần áo mới cho ông.

Ngày 14/8, nỗ lực của ông đã được đền đáp khi một người phụ nữ có tên Kristi Vivani liên lạc lại và nói rằng ông Lopez có thể là bố của cô. Hai cha con đã đoàn tụ ở ga tàu Newark vào cuối tuần. Ông Lopez không muốn chia sẻ vì sao ông lại trở thành vô gia cư nhưng ông cho biết ông thấy rất hạnh phúc khi được trở lại với gia đình. Ông cho biết: “Tôi nghĩ mình đang ở trên thiên đàng. Tôi có hai cô gái tuyệt vời nhất.”

Cô Vivani quyết định sẽ ở với bố của mình, cô chia sẻ: “Bây giờ ông ấy đã ở đây, các con của tôi cũng sẽ được biết ông của chúng là ai. Chúng tôi sẽ cố bù đắp lại thời gian chúng tôi bị chia cắt.”

Sĩ quan Pfeifer cũng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ Cảnh sát trưởng vì sự tận tình của anh đã giúp gia đình Lopez đoàn tụ./.

Khoảnh khắc người đàn ông gặp lại con gái sau 24 năm xa cách: