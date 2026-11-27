Cam kết tài chính của EU và phản ứng từ Nga

Hội nghị đặc biệt của Hội đồng châu Âu tại Brussels tập trung vào ngân sách dài hạn của EU giai đoạn 2028 - 2034 và nhu cầu tài chính của Ukraine trong năm 2027. Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, Ukraine cần được bổ sung tối đa 45 tỷ euro trong năm tới, trong khi tổng nhu cầu tài chính chưa được đáp ứng của Ukraine ước tính khoảng 70 tỷ euro.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitri Peskov. Ảnh: Kremlin

Có 24 quốc gia thành viên ủng hộ đề xuất hỗ trợ, trong khi Bulgaria chỉ tham gia phần viện trợ phi quân sự. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về ngân sách dài hạn. Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa coi hỗ trợ Ukraine là khoản đầu tư cho an ninh của chính châu Âu. Điều đó cho thấy EU không chỉ xem đây là biện pháp hỗ trợ Ukraine trước mắt mà còn đặt vấn đề trong tính toán dài hạn về an ninh và quốc phòng của toàn khối.

Trong khi đó, Nga nhìn nhận những cam kết này theo hướng hoàn toàn khác. Ngày 26/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, nguồn tài chính EU dành cho Ukraine phục vụ chiến tranh chứ không phải hòa bình. Theo ông, việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine có thể kéo dài xung đột, trong khi nguồn lực đó đáng lẽ có thể được sử dụng để giải quyết các nhu cầu kinh tế - xã hội của người dân châu Âu. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng chỉ trích việc EU ưu tiên tài trợ cho Ukraine, cho rằng các vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục và khoa học đang bị đặt sau chính sách hỗ trợ Ukraine.

Một vấn đề gây tranh cãi trong kế hoạch hỗ trợ Ukraine là phương án sử dụng lợi nhuận phát sinh từ tài sản Nga bị phong tỏa. Trong đề xuất công bố ngày 18/11, trước thềm hội nghị Brussels, Ủy ban châu Âu tính đến việc sử dụng nguồn lợi nhuận tương lai này để góp phần hoàn trả các khoản vay mới dành cho Ukraine. Nga đã nhiều lần lên tiếng cho rằng, việc phong tỏa tài sản, giữ lại và sử dụng lợi nhuận phát sinh từ những tài sản này là bất hợp pháp.

Nga cũng cảnh báo sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi và yêu cầu những cá nhân liên quan đến việc tịch thu tài sản phải chịu trách nhiệm. Như vậy, đối với Nga, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô viện trợ dành cho Ukraine mà còn ở việc EU ngày càng sử dụng các công cụ tài chính và kinh tế để duy trì sức ép đối với Nga.

Quan ngại của Nga về những hệ lụy lâu dài

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine đang được thúc đẩy tại Abu Dhabi, việc EU tiếp tục cam kết nguồn lực lớn cho Ukraine cho thấy châu Âu vẫn đặt trọng tâm vào việc duy trì khả năng hỗ trợ nước này trong dài hạn. Từ góc nhìn của Nga, diễn biến này cần được nhìn nhận trong bối cảnh những bất đồng sâu sắc hơn về tương lai cấu trúc an ninh châu Âu.

Hội nghị Hội đồng châu Âu ngày 26 - 27/11 tại Brussels tiếp tục thúc đẩy kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ảnh : RIA NOVOSTI

Ông Fyodor Lukyanov, Chủ tịch Hội đồng Chính sách đối ngoại và Quốc phòng Nga, Giám đốc khoa học Câu lạc bộ Valdai, cho rằng châu Âu đang đứng trước sức ép phải xem xét lại hệ thống an ninh của chính mình khi Mỹ có xu hướng điều chỉnh mức độ ưu tiên dành cho khu vực này. Theo ông, đây không đơn thuần là sự thay đổi gắn với chính quyền hiện tại của Mỹ mà phản ánh một xu hướng dài hạn trong chính sách của nước này. Trong khi đó, châu Âu vẫn chưa sẵn sàng thảo luận thực chất những quan ngại an ninh của Nga. Ông cho rằng vấn đề kiến trúc an ninh châu Âu sớm muộn cũng sẽ trở lại chương trình nghị sự, nhưng có thể không phải theo cách mà Nga mong muốn.

Ở góc độ rộng hơn, Ivan Timofeev, Tổng Giám đốc Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế (RIAC), trong phân tích về nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, nhấn mạnh rằng an ninh của một quốc gia không thể được xây dựng bằng cách làm suy giảm an ninh của quốc gia khác. Theo ông, xung đột Ukraine đã làm thay đổi căn bản nền tảng quan hệ Nga - phương Tây hình thành sau Chiến tranh Lạnh, khiến việc khôi phục nguyên trạng trước đây không còn khả thi.

Những nhận định này cho thấy mối quan tâm của Nga không chỉ dừng ở quy mô hỗ trợ tài chính mà EU dành cho Ukraine. Vấn đề sâu xa hơn là những cam kết đó sẽ tác động như thế nào đến tương quan Nga - phương Tây và khả năng hình thành một cấu trúc an ninh mới trên lục địa. Khi hỗ trợ tài chính, các biện pháp trừng phạt và tranh chấp về tài sản bị phong tỏa tiếp tục đan xen, triển vọng thu hẹp bất đồng giữa Nga và châu Âu sẽ còn nhiều thách thức.