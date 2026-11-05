Campuchia chi hơn 600 triệu USD trợ giá nhiên liệu và điện cho người dân

Hôm nay (05/11), phát biểu tại buổi lễ trao tặng hạt giống lúa và nhu yếu phẩm cho người dân ở tỉnh Pursat, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết Chính phủ nước này đã chi hơn 600 triệu USD để miễn giảm thuế cho các công ty nhập khẩu nhiên liệu nhằm hạ giá xăng dầu và hỗ trợ công ty Điện lực Campuchia bình ổn giá điện. Đây là những nỗ lực của Chính phủ Campuchia trong việc sử dụng ngân sách nhà nước để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân.

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Chính phủ Campuchia đã thực hiện nhiều biện pháp bao gồm đưa thuế nhập khẩu xăng dầu về mức 0%, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 30% xuống 15% và đối với dầu diesel từ 4% xuống 0%, đồng thời giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng từ 10% xuống 4% và đối với dầu diesel từ 10% xuống 0%. Trong tuần đầu tháng 11 hiện nay, giá xăng và dầu diesel bán lẻ tại Campuchia đã giảm khoảng 6% so với kỳ điều chỉnh giá trước đó.

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Bên cạnh việc trợ giá nhiên liệu, thời gian qua Chính phủ Campuchia cũng đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp trước tình hình kinh tế khó khăn. Điển hình là chương trình trợ cấp tiền mặt cho các hộ gia đình nghèo, dễ bị tổn thương được triển khai từ cuối tháng 9 năm nay nhằm giảm bớt áp lực tài chính, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế Campuchia trong ngắn hạn và trung hạn. Chính phủ Campuchia cho biết luôn theo dõi, đánh giá tình hình và sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ khác cho người dân gặp khó khăn dựa trên nguyên tắc không để người dân nào bị bỏ lại phía sau và công bằng xã hội.