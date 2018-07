Campuchia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ

Trong tuần qua, tỉnh Preak Sihanuk, tỉnh Kampong Speu, tỉnh Kam Pot, tỉnh Koh Kong và tỉnh Battambang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do nước lũ. Theo Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, tình hình nước lũ tại các tỉnh này trong thời gian tới sẽ ngày càng phức tạp do tiếp tục chịu ảnh hưởng của cơn bão Sơn Tinh, gây mưa lớn trên diện rộng tại Campuchia.

Nhiều tỉnh của Campuchia bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì mưa lũ.

Tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do mưa lũ đợt này là tỉnh Koh Kong, với 4 huyện bị chia cắt do ngập nước và khoảng 400 hộ dân phải rời khỏi nhà cửa của mình đến nơi an toàn. Theo tỉnh trưởng tỉnh Koh Kong, đây là mực nước cao kỷ lục từ trước đến nay; nhà cửa, ruộng vườn và đường xá đều ngập trong nước.

Tại tỉnh Preak Sihanuk, mực nước tiếp tục dâng cao, chia cắt quốc lộ 4 nối liền thủ đô Phnom Penh và tỉnh Preak Sihanuk. Hiện nay, trên một số đoạn đường quốc lộ 4, mực nước lên cao từ 1,5m đến 1,6m so với mặt đường.

Phát ngôn viên Ủy ban quản lý thiên tai Campuchia - ông Keo Vy cho hay, Trong hai tuần qua, mưa liên tục trên diện rộng tại Campuchia nên gây ngập lụt tại một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh giáp biển.

Ông cũng cho biết thêm, hiện nay, cơn bão Sơn Tinh đang gây mưa lớn trên diện rộng, chính quyền các tỉnh đang gấp rút chuẩn bị các kế hoạch hỗ trợ nhân dân khi cần thiết. Ông cũng kêu gọi mọi người dân cần đề cao cảnh giác để tránh thiệt hại do thiên tai gây ra./.

