Campuchia công bố chiến lược mới cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Sáng 22/10, Chính phủ Campuchia đã công bố Chiến lược quốc gia về Phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) giai đoạn 2026-2030. Chiến lược này hướng tới việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và công nghệ, đồng thời đơn giản hóa quy trình đăng ký kinh doanh trong bối cảnh nước này chuẩn bị thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu

Phát biểu tại Lễ công bố chiến lược, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đóng vai trò là xương sống của nền kinh tế quốc gia, đồng thời là đối tác quan trọng của Chính phủ trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập hộ gia đình, thúc đẩy sản xuất trong nước và củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Ông kêu gọi tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của mỗi bộ, ngành để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đề nghị Ngân hàng Quốc gia Campuchia cùng các tổ chức tài chính nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và đưa ra các điều kiện cho vay thuận lợi hơn nhằm hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Người đứng đầu Chính phủ Campuchia cũng khuyến khích các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa áp dụng công nghệ hiện đại để tăng cường năng lực cạnh tranh.

Lễ công bố Chiến lược quốc gia về Phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) giai đoạn 2026-2030

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới Campuchia Hem Vanndy cho biết Chiến lược Phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được xây dựng để giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải, giúp họ đạt được năng suất cao hơn và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng tốt hơn. Chính phủ Campuchia đặt ra mục tiêu không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp, mà là làm cho các doanh nghiệp có năng suất cao hơn, cạnh tranh hơn và kết nối tốt hơn với các chuỗi cung ứng. Năng lực sản xuất trong nước mạnh mẽ sẽ giúp Campuchia chống chịu được với những bất ổn kinh tế toàn cầu và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng.

Campuchia hiện có khoảng 753.670 đơn vị kinh tế và doanh nghiệp, sử dụng tổng cộng hơn 3 triệu lao động. Trong đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đóng góp khoảng 63% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo ra hơn 70% tổng số việc làm. Từ nhiều năm qua, Chính phủ Campuchia luôn ưu tiên phát triển khu vực kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.