Theo Bộ Thông tin Campuchia, chỉ thị vừa ban hành hôm qua 3/1 được triển khai theo tinh thần của Hội nghị Đặc biệt lần thứ 3 Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan diễn ra hôm 27/12 mới đây. Trong Tuyên bố chung của hội nghị, Campuchia và Thái Lan nhất trí ngăn chặn tình trạng tán phát thông tin không chính xác nhằm giảm bớt căng thẳng dư luận, đồng thời tạo dựng “môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình”.

Campuchia định hướng truyền thông hạ nhiệt căng thẳng biên giới với Thái Lan.

Trong bối cảnh Campuchia và Thái Lan tiếp tục triển khai các bước đi trong lộ trình giải quyết căng thẳng biên giới và khôi phục quan hệ, bộ Thông tin Campuchia đưa ra 5 định hướng đối với công chúng và các tổ chức/cá nhân hoạt động truyền thông.

Thứ nhất, cần dựa vào các nguồn tin chính thống như: Lãnh đạo, cơ quan chính thức của nhà nước, các bộ ban ngành như quốc phòng, ngoại giao, thông tin, nội vụ, ban thư ký về biên giới, hoặc người phát ngôn của Chính phủ Hoàng gia.

Thứ hai, cấm tạo và phát tán những thông tin không chính xác và chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng xấu đến nỗ lực khôi phục hòa bình và những thỏa thuận chung giữa hai nước.

Thứ ba, người sử dụng mạng xã hội phải tuân thủ cách ứng xử có văn hóa và xây dựng, tránh những nội dung mang tính xúc phạm, kích động.

Thứ tư, các tổ chức và cơ quan hoạt động truyền thông phải kiểm chứng kỹ các thông tin và nguồn tin trước khi đăng tải những nội dung có thể ảnh hưởng đến quá trình đàm phán song phương.

Và cuối cùng, Bộ Thông tin Campuchia đặc biệt nhấn mạnh việc cấm sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các loại “tin giả”hoặc đoạn âm thanh, hình ảnh đã qua xử lý chỉnh sửa để kích động hận thù, phân biệt sắc tộc.

Bộ Thông tin Campuchia khuyến khích người dân tham gia tích cực vào lan tỏa sự thật và ngăn chặn tin giả, qua đó góp phần thực thi đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận giữa Campuchia và Thái Lan về ngừng bắn, giải quyết tranh chấp và khôi phục hòa bình.

Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng nhấn mạnh, việc duy trì một môi trường thông tin trong sạch là điều kiện không thể thiếu trong việc xây dựng nền tảng cho quan hệ ổn định lâu dài giữa Campuchia và Thái Lan.