Campuchia lên kế hoạch ứng phó với biến động nhân khẩu học

Chủ Nhật, 05:26, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia quyết định chọn ngày 11/7 hằng năm là “Ngày Dân số Quốc gia”. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động ứng phó các biến động nhân khẩu học, góp phần xây dựng xã hội thích ứng và phát triển bền vững trong tương lai.

Ngày 21/05/2026 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet đã chính thức ký ban hành Nghị định quyết định chọn ngày 11 tháng 7 hằng năm làm "Ngày Dân số Quốc gia". Quyết định này nhằm kêu gọi toàn thể người dân Campuchia tiếp tục nâng cao nhận thức và chung tay giải quyết các thách thức về biến động nhân khẩu học tại Vương quốc Campuchia, hướng tới xây dựng một xã hội hài hòa với kết cấu dân số có khả năng thích ứng cao. 

Theo dữ liệu dự báo từ Viện Thống kê Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch, quy mô dân số của Campuchia trong năm 2025 ước tính đạt 17.577.760 người (trong đó nam giới chiếm 8.610.248 người và nữ giới chiếm 8.962.532 người), với tốc độ tăng trưởng dân số hằng năm duy trì ở mức khoảng 1,1%. Dự kiến, tổng dân số cả nước sẽ tiếp tục tăng và đạt mốc khoảng 22 triệu người vào năm 2050.

Ảnh minh họa

Số liệu từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Campuchia cho biết, tuổi thọ trung bình của nam giới tại quốc gia này là 69 tuổi, trong khi con số này ở nữ giới là 74 tuổi. Xét về cơ cấu độ tuổi, nhóm dân số từ 10 - 24 tuổi chiếm 26% và nhóm tuổi lao động từ 15 - 64 tuổi chiếm 65% tổng dân số.

Ảnh minh họa

Trước bối cảnh trên, Bộ Kế hoạch Campuchia và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Campuchia đã đề xuất các lựa chọn chính sách nhằm xây dựng lộ trình phát triển dân số. Lộ trình này dựa trên các cơ sở khoa học để hỗ trợ mức sinh theo nguyện vọng tự nhiên của người dân, thay vì áp dụng các chính sách can thiệp sâu vào cấu trúc nhân khẩu học hay thúc ép gia tăng dân số.

Bên cạnh đó, các chính sách cũng thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ nhằm tận dụng tối đa lợi thế từ "cơ cấu dân số vàng" của Campuchia, bảo đảm xây dựng một xã hội già hóa năng động và khỏe mạnh. Kế hoạch này đặc biệt ưu tiên đầu tư khẩn cấp vào thế hệ trẻ, tiếp tục phân bổ ngân sách cho hệ thống y tế, bình đẳng giới và an sinh xã hội, đồng thời tăng cường, củng cố hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân khẩu học.

Giữ hồn văn hóa dân tộc từ vùng Đất Sen Hồng đến lớp học tiếng Việt tại Campuchia

VOV.VN - Giữa dòng chảy hội nhập và nhịp sống hiện đại, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ vùng Đất Sen Hồng (Đồng Tháp) không chỉ dừng lại ở các di tích lịch sử. Niềm tự hào đang được kết nối dài qua biên giới, truyền lửa văn hóa Việt tới các lớp học tiếng Việt tại Campuchia.

 

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Campuchia
Triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng, đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Campuchia khởi động giai đoạn 2 chiến dịch “Nói không với tin giả”

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ Thông tin Campuchia đã chính thức phát động giai đoạn 2 của chiến dịch quy mô toàn quốc “Nói không với tin giả”. Đây là bước đi tiếp nối thành công của giai đoạn 1 trong hơn một năm qua, nhắm tới việc định hình một không gian mạng an toàn và lành mạnh tại xứ sở Chùa Tháp.

Thái Lan, Campuchia bác tin giao tranh, phối hợp hồi hương dân làng mất tích

VOV.VN - Giới chức Thái Lan và Campuchia mới đây đã cùng lên tiếng bác bỏ các thông tin lan truyền về đụng độ vũ trang tại khu vực biên giới hai nước, đồng thời phối hợp hồi hương một dân làng bị mất tích trước đó.

Tây Ninh tiếp nhận 127 công dân được Campuchia trao trả qua cửa khẩu Tân Nam

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả qua Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam. Qua sàng lọc, đa số các trường hợp sang Campuchia lao động, cư trú trái phép; đặc biệt phát hiện một đối tượng đang bị truy nã đặc biệt của Công an TP Hà Nội.

