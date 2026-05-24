Campuchia lên kế hoạch ứng phó với biến động nhân khẩu học

Ngày 21/05/2026 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet đã chính thức ký ban hành Nghị định quyết định chọn ngày 11 tháng 7 hằng năm làm "Ngày Dân số Quốc gia". Quyết định này nhằm kêu gọi toàn thể người dân Campuchia tiếp tục nâng cao nhận thức và chung tay giải quyết các thách thức về biến động nhân khẩu học tại Vương quốc Campuchia, hướng tới xây dựng một xã hội hài hòa với kết cấu dân số có khả năng thích ứng cao.

Theo dữ liệu dự báo từ Viện Thống kê Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch, quy mô dân số của Campuchia trong năm 2025 ước tính đạt 17.577.760 người (trong đó nam giới chiếm 8.610.248 người và nữ giới chiếm 8.962.532 người), với tốc độ tăng trưởng dân số hằng năm duy trì ở mức khoảng 1,1%. Dự kiến, tổng dân số cả nước sẽ tiếp tục tăng và đạt mốc khoảng 22 triệu người vào năm 2050.

Số liệu từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Campuchia cho biết, tuổi thọ trung bình của nam giới tại quốc gia này là 69 tuổi, trong khi con số này ở nữ giới là 74 tuổi. Xét về cơ cấu độ tuổi, nhóm dân số từ 10 - 24 tuổi chiếm 26% và nhóm tuổi lao động từ 15 - 64 tuổi chiếm 65% tổng dân số.

Trước bối cảnh trên, Bộ Kế hoạch Campuchia và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Campuchia đã đề xuất các lựa chọn chính sách nhằm xây dựng lộ trình phát triển dân số. Lộ trình này dựa trên các cơ sở khoa học để hỗ trợ mức sinh theo nguyện vọng tự nhiên của người dân, thay vì áp dụng các chính sách can thiệp sâu vào cấu trúc nhân khẩu học hay thúc ép gia tăng dân số.

Bên cạnh đó, các chính sách cũng thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ nhằm tận dụng tối đa lợi thế từ "cơ cấu dân số vàng" của Campuchia, bảo đảm xây dựng một xã hội già hóa năng động và khỏe mạnh. Kế hoạch này đặc biệt ưu tiên đầu tư khẩn cấp vào thế hệ trẻ, tiếp tục phân bổ ngân sách cho hệ thống y tế, bình đẳng giới và an sinh xã hội, đồng thời tăng cường, củng cố hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân khẩu học.