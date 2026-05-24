Campuchia mạnh tay trấn áp lừa đảo trực tuyến và nạn bảo kê

Chủ Nhật, 20:20, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định, chiến dịch trấn áp tội phạm công nghệ cao sẽ không thể thành công nếu bỏ lọt các quan chức đứng sau tiếp tay hoặc thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

Ngày 24/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Đảo Koh Pich (Thủ đô Phnom Penh), Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã có buổi gặp gỡ với hơn 4.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành cùng chính quyền Thủ đô Phnom Penh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Campuchia trong việc quét sạch vấn nạn lừa đảo công nghệ cao để chứng minh cho thế giới thấy rõ nỗ lực của quốc gia này. Ông khẳng định chiến dịch sẽ không thể đạt được thành công nếu chỉ tập trung truy bắt các đối tượng lừa đảo mà lại dung túng, bỏ lọt các cá nhân, quan chức "bảo kê", đứng sau tiếp tay.

"Đừng lấy lý do mình là con em của các nhà lãnh đạo có công với đất nước, cũng đừng kể công trạng đã từng cống hiến hay có thành tích đối với Tổ quốc để bao biện".  Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh.

Theo phát ngôn viên Thượng viện Campuchia Chea Thyrith, Chủ tịch Hun Sen đã chỉ đạo áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những quan chức dính líu đến tội phạm lừa đảo công nghệ cao theo hai cấp độ cụ thể: Cấp độ 1 (Đối với đối tượng trực tiếp câu kết, tiếp tay): Không dừng lại ở việc cách chức, các đối tượng này phải bị truy tố hình sự trước pháp luật. Các cơ quan tư pháp sẽ tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời áp dụng ngay biện pháp phong tỏa toàn bộ tài sản của các đối tượng liên quan. Cấp độ 2 (Đối với lãnh đạo thiếu trách nhiệm, thờ ơ): Tiến hành bãi nhiệm và điều chuyển công tác. Nếu Tỉnh trưởng hay Chủ tịch huyện nào lơ là, không chịu sâu sát, không tham gia chỉ đạo thực hiện công tác triệt phá các hành vi lừa đảo trực tuyến tại địa phương thì sẽ bị kiến nghị cách chức ngay lập tức mà không có ngoại lệ.  

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Hun Sen yêu cầu rà soát kỹ lưỡng năng lực và trách nhiệm của các Tỉnh trưởng, Chỉ huy lực lượng Hiến binh và Giám đốc Công an các địa phương trong công tác trấn áp tội phạm trực tuyến.

Đáng chú ý, Chủ tịch Thượng viện Campuchia tiết lộ thông tin cho biết hoạt động tội phạm công nghệ cao hiện đang có dấu hiệu lan rộng sang cả tỉnh Ratanakiri. Qua đó, ông gửi lời nhắc nhở và yêu cầu Tỉnh trưởng, Giám đốc Công an, Chỉ huy lực lượng Hiến binh của hai tỉnh Ratanakiri và Mondulkiri (phía Đông Bắc Campuchia) phải lập tức triển khai các biện pháp cứng rắn nhất để triệt phá tận gốc các hang ổ của băng nhóm lừa đảo trực tuyến.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen phát biểu tại hội nghị

Với tư cách là Quyền Quốc trưởng Campuchia, Samdech Techo Hun Sen cũng đã đưa ra khuyến nghị mang tính chỉ đạo xử lý triệt để vấn đề này đối với Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia.

 

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Campuchia lên kế hoạch ứng phó với biến động nhân khẩu học
Thủ tướng Campuchia lệnh triệt phá tận gốc tội phạm lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Tại phiên họp Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngày 22/5, Thủ tướng Hun Manet đã ra lệnh triệt phá tận gốc các đường dây lừa đảo trực tuyến để bảo vệ uy tín quốc gia. Ngay trong ngày, người đứng đầu Chính phủ đã ký quyết định cách chức Giám đốc Công an và Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh Mondulkiri.

Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương

VOV.VN - Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng 23/5, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

Việt Nam tăng cường mở rộng hợp tác với các tỉnh phía Đông Bắc Campuchia

VOV.VN - Với nền tảng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia không ngừng được củng cố, hợp tác song phương giữa các địa phương Việt Nam với hai tỉnh Stung Treng và Kratie của Campuchia đang ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thực chất

Giữ hồn văn hóa dân tộc từ vùng Đất Sen Hồng đến lớp học tiếng Việt tại Campuchia

VOV.VN - Giữa dòng chảy hội nhập và nhịp sống hiện đại, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ vùng Đất Sen Hồng (Đồng Tháp) không chỉ dừng lại ở các di tích lịch sử. Niềm tự hào đang được kết nối dài qua biên giới, truyền lửa văn hóa Việt tới các lớp học tiếng Việt tại Campuchia.

