Campuchia ra mắt Chiến lược Ngoại giao môi trường giai đoạn 2026-2030

Lễ công bố Chiến lược Ngoại giao môi trường Campuchia giai đoạn 2026-2030 được tổ chức ngày 6/7, tại thủ đô Phnom Penh. Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Môi trường Campuchia Eang Sophalleth cùng sự tham dự của các thành viên Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, cũng như đại diện các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển tại Campuchia.

Lễ công bố Chiến lược Ngoại giao môi trường Campuchia giai đoạn 2026-2030

Phát biểu tại lễ công bố chiến lược, ông Eang Sophalleth cho biết chiến lược này ra đời vào thời điểm quan trọng khi thế giới đang đối mặt với những thách thức về môi trường ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn, lòng tin lẫn nhau lớn hơn và phối hợp hơn trong hành động toàn cầu. Ngoại giao môi trường đóng vai trò là cầu nối quan trọng liên kết phát triển kinh tế với phát triển sinh thái bền vững, cho phép Campuchia tăng cường vai trò của mình trong công tác bảo vệ môi trường tại khu vực và trên toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững.

Chiến lược Ngoại giao Môi trường Campuchia giai đoạn 2026-2030 được xây dựng trên ba trụ cột chiến lược gồm: Chống biến đổi khí hậu thông qua giảm thiểu, thích ứng và tăng cường quản trị; tăng cường bảo tồn sinh thái bằng cách bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi rừng và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng; bảo vệ môi trường thông qua việc quản lý tốt hơn chất lượng không khí, đất và nước.

Trong đó, Campuchia sẽ tập trung ưu tiên vào các biện pháp như: Giảm phát thải khí nhà kính bằng cách bảo vệ rừng, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, thu hút đầu tư xanh; xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu thông qua phát triển cơ sở hạ tầng; tăng cường thực thi pháp luật tại các khu vực tự nhiên được bảo vệ, hợp tác sâu rộng hơn với các bên liên quan, phân bổ thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn, thúc đẩy sinh kế xanh và quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững cho cộng đồng địa phương; thực thi kiểm soát ô nhiễm chặt chẽ hơn, tăng cường hệ thống quản lý chất thải và các giải pháp chuyển đổi chất thải thành năng lượng.