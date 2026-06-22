English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Campuchia sửa đổi luật Giao thông đường bộ trước nạn xe quá tải

Thứ Hai, 19:49, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tình trạng hệ thống giao thông đường bộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi số lượng các xe chở hàng quá tải có xu hướng gia tăng, Quốc hội Campuchia đã quyết định sửa đổi một số điều của Luật Giao thông đường bộ để bảo vệ hạ tầng giao thông phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội.

Hôm nay (22/6), Quốc hội Campuchia đã nhất trí thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ nhằm tăng cường quản lý đối với các phương tiện chở hàng quá tải và bảo vệ cơ sở hạ tầng đường bộ. Tại phiên họp bất thường của Quốc hội Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary chủ trì, toàn bộ 114 đại biểu Quốc hội có mặt đều bỏ phiếu ủng hộ bản dự thảo Luật do Chính phủ Campuchia đệ trình.

campuchia sua doi luat giao thong duong bo truoc nan xe qua tai hinh anh 1
Quốc hội Campuchia họp thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ

Thông báo của Quốc hội Campuchia cho biết, những điều chỉnh trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ lần này tập trung sửa đổi, cập nhật 15 điều trong Luật Giao thông đường bộ hiện hành vốn có hiệu lực từ năm 2014. Những sửa đổi, bổ sung này nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, phù hợp với những ưu tiên đã được xác định trong Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn I về phát triển đất nước của Chính phủ Campuchia.

campuchia_2.jpg

Theo Bộ Giao thông và Công chính Campuchia, xe chở quá tải đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống đường bộ của Campuchia, làm tăng chi phí bảo trì. Những thay đổi về Luật Giao thông đường bộ của Campuchia trong thời gian tới sẽ quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng hơn về kích thước xe, giới hạn trọng lượng tối đa cho phép đối với các loại phương tiện tham gia mạng lưới giao thông đường bộ quốc gia, đề ra các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn để hạn chế tình trạng chở quá tải. Đồng thời, điều chỉnh tăng các mức phạt hành chính và hình sự đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc vượt quá giới hạn trọng lượng vận tải cho phép.

Các nhà lập pháp cho rằng, những sửa đổi luật nhằm mục đích quản lý tốt hơn các quy định về giao thông đường bộ, phù hợp với sự phát triển kinh tế của Campuchia, bảo vệ hệ thống đường bộ quốc gia tránh khỏi những hư hại do xe quá tải gây ra, kéo dài tuổi thọ cơ sở hạ tầng và giảm chi phí sửa chữa. Những thay đổi trong Luật Giao thông đường bộ cũng cho thấy quyết tâm của Chính phủ Campuchia trong việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thảm kịch tai nạn xe buýt ở Campuchia khiến 13 người thiệt mạng
Thảm kịch tai nạn xe buýt ở Campuchia khiến 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra rạng sáng 20/11 tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia, khi một chiếc xe buýt chở khách từ tỉnh Siem Reap về thủ đô Phnom Penh bất ngờ đâm vào lan can cầu rồi lật và rơi xuống nước. Vụ việc thương tâm khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và khiến 24 người khác bị thương.

Thảm kịch tai nạn xe buýt ở Campuchia khiến 13 người thiệt mạng

Thảm kịch tai nạn xe buýt ở Campuchia khiến 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra rạng sáng 20/11 tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia, khi một chiếc xe buýt chở khách từ tỉnh Siem Reap về thủ đô Phnom Penh bất ngờ đâm vào lan can cầu rồi lật và rơi xuống nước. Vụ việc thương tâm khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và khiến 24 người khác bị thương.

Tai nạn xe tải đâm xe buýt đang đỗ khiến 17 người thiệt mạng ở Pakistan
Tai nạn xe tải đâm xe buýt đang đỗ khiến 17 người thiệt mạng ở Pakistan

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 25/5 tại vùng tây bắc Pakistan.

Tai nạn xe tải đâm xe buýt đang đỗ khiến 17 người thiệt mạng ở Pakistan

Tai nạn xe tải đâm xe buýt đang đỗ khiến 17 người thiệt mạng ở Pakistan

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 25/5 tại vùng tây bắc Pakistan.

Dấu ấn tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia tại di tích lịch sử Techo Koh Thmar-X16
Dấu ấn tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia tại di tích lịch sử Techo Koh Thmar-X16

VOV.VN -Hôm nay (20/6), tại khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmar – X16, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia, giáp biên giới với Việt Nam, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 49 năm Hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (20/6/1977-20/6/2026) và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Đoàn kết Cứu quốc Campuchia.

Dấu ấn tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia tại di tích lịch sử Techo Koh Thmar-X16

Dấu ấn tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia tại di tích lịch sử Techo Koh Thmar-X16

VOV.VN -Hôm nay (20/6), tại khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmar – X16, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia, giáp biên giới với Việt Nam, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 49 năm Hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (20/6/1977-20/6/2026) và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Đoàn kết Cứu quốc Campuchia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ