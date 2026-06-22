Campuchia sửa đổi luật Giao thông đường bộ trước nạn xe quá tải

Hôm nay (22/6), Quốc hội Campuchia đã nhất trí thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ nhằm tăng cường quản lý đối với các phương tiện chở hàng quá tải và bảo vệ cơ sở hạ tầng đường bộ. Tại phiên họp bất thường của Quốc hội Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary chủ trì, toàn bộ 114 đại biểu Quốc hội có mặt đều bỏ phiếu ủng hộ bản dự thảo Luật do Chính phủ Campuchia đệ trình.

Quốc hội Campuchia họp thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ

Thông báo của Quốc hội Campuchia cho biết, những điều chỉnh trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ lần này tập trung sửa đổi, cập nhật 15 điều trong Luật Giao thông đường bộ hiện hành vốn có hiệu lực từ năm 2014. Những sửa đổi, bổ sung này nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, phù hợp với những ưu tiên đã được xác định trong Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn I về phát triển đất nước của Chính phủ Campuchia.

Theo Bộ Giao thông và Công chính Campuchia, xe chở quá tải đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống đường bộ của Campuchia, làm tăng chi phí bảo trì. Những thay đổi về Luật Giao thông đường bộ của Campuchia trong thời gian tới sẽ quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng hơn về kích thước xe, giới hạn trọng lượng tối đa cho phép đối với các loại phương tiện tham gia mạng lưới giao thông đường bộ quốc gia, đề ra các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn để hạn chế tình trạng chở quá tải. Đồng thời, điều chỉnh tăng các mức phạt hành chính và hình sự đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc vượt quá giới hạn trọng lượng vận tải cho phép.

Các nhà lập pháp cho rằng, những sửa đổi luật nhằm mục đích quản lý tốt hơn các quy định về giao thông đường bộ, phù hợp với sự phát triển kinh tế của Campuchia, bảo vệ hệ thống đường bộ quốc gia tránh khỏi những hư hại do xe quá tải gây ra, kéo dài tuổi thọ cơ sở hạ tầng và giảm chi phí sửa chữa. Những thay đổi trong Luật Giao thông đường bộ cũng cho thấy quyết tâm của Chính phủ Campuchia trong việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững.