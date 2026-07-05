Campuchia tìm giải pháp giảm tải cho các nhà tù do số lượng phạm nhân tăng mạnh

Theo thông báo của Tổng cục Trại giam thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, trong 06 tháng đầu năm 2026, số lượng phạm nhân bị giam giữ trong các nhà tù tại Campuchia đã tăng thêm gần 5.000 người, chủ yếu tội phạm liên quan đến các chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến, băng đảng xã hội đen, ma túy và một số loại tội phạm khác.

Ảnh minh họa

Ông Chhorn Sanat Tổng cục Trưởng Tổng cục Trại giam Campuchia cho rằng việc Chính phủ Campuchia đang tăng cường các biện pháp thực thi pháp luật đối với tội phạm mạng, ma túy, băng đảng và các tội phạm khác khiến số lượng người bị giam giữ tăng lên đều đặn, dự báo đến cuối năm 2028, số lượng tù nhân tại Campuchia có thể lên tới 85.000 người, gây ra những khó khăn trong công tác quản lý. Tình trạng quá tải tại các trại giam có thể dẫn đến khả năng tù nhân nổi loạn hoặc vượt ngục. Hơn nữa, số lượng nhân viên quản lý trại giam tại Campuchia vẫn còn ít, hiện chỉ đạt tỷ lệ một sĩ quan quản lý 20 đến 25 tù nhân.

Để giải quyết những thách thức này, Tổng cục Trại giam Campuchia đã đề xuất một số biện pháp như tăng biên chế nhân viên quản lý trại giam, cung cấp thêm thiết bị an ninh và mở rộng các cơ sở giam giữ hiện có trên toàn quốc. Bên cạnh đó, có thể áp dụng các biện pháp cải tạo không giam giữ như phạt lao động công ích, ân xá, giảm án, phóng thích có điều kiện đối với những tù nhân phạm tội nhẹ để giảm bớt tình trạng quá tải.