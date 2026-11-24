Theo thông cáo báo chí của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia công bố hôm nay (24/11), thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Campuchia và Bộ Quốc phòng Trung Quốc, quân đội hai nước sẽ phối hợp tổ chức cuộc tập trận chung với chủ đề “Hợp tác chống khủng bố, chống cướp biển và cứu trợ nhân đạo”.

Vũ khí khí tài trong cuộc tập trận Rồng Vàng năm ngoái (2025). Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia.

Cũng theo thông cáo của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, cuộc tập trận sẽ diễn ra tại hai khu vực chính. Cụ thể, nội dung tập trận trên bộ và trên không sẽ được tổ chức tại Học viện sĩ quan tổng hợp và Trường huấn luyện quân sự Techo Sen Chumkiri; trong khi các hạng mục trên biển và trên không diễn ra tại Căn cứ hải quân Ream, Căn cứ không quân Kang Keng và vùng biển thuộc tỉnh Preah Sihanouk.

Trong suốt thời gian diễn tập, các lực lượng sẽ huy động nhiều khí tài hạng nặng, ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái (drone) và tổ chức cơ động lực lượng hiệp đồng quân binh chủng trên bộ, trên biển và trên không. Song song với hoạt động quân sự, hai bên cũng triển khai các chương trình công tác xã hội và cứu trợ nhân đạo tại các địa phương lân cận khu vực thao trường.

Cuộc tập trận chung “Rồng Vàng” giữa Campuchia và Trung Quốc được khởi động từ năm 2016 và đến nay đã tổ chức được 7 lần. Sự kiện từng phải tạm hoãn vào năm 2017 do Campuchia tập trung cho chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy và bầu cử Hội đồng xã, phường; tiếp đó gián đoạn vào hai năm 2021 và 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bên cạnh hợp tác quốc phòng với Trung Quốc, Campuchia cũng từng tổ chức 7 cuộc tập trận chung với Mỹ kể từ lần đầu tiên vào năm 2010 mang tên “người gác đền Angkor”. Dự kiến, quân đội Campuchia và Mỹ sẽ nối lại cuộc tập trận chung này vào đầu năm 2027 sau 10 năm gián đoạn.