Thông tin trên được Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia công bố trong thông cáo báo chí phát đi tối 18/11. Phía Campuchia đánh giá sự kiện sắp tới là một bước tiến tích cực mới trong tiến trình giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển với Thái Lan do Phnom Penh khởi xướng. Dẫn lời thông cáo, cơ quan ngoại giao nước này cho biết: “Tiếp nối kết quả từ các phiên làm việc trước, Ủy ban cùng hai bên sẽ đi sâu thảo luận về phân định ranh giới biển, trọng tâm là các khía cạnh kỹ thuật. Đây cũng là cơ hội để các bên thảo luận và hướng tới sự đồng thuận”.

Đoàn đại biểu Campuchia. (Ảnh: Bộ ngoại giao Campuchia)

Theo lập trường từ phía Campuchia, tiến trình hòa giải lần này hướng tới hai kịch bản chính: ký kết một hiệp ước song phương để xác lập đường ranh giới biển duy nhất, hoặc đạt được thỏa thuận hợp tác cùng phát triển và phân chia nguồn lợi công bằng trong giai đoạn chờ đợi một giải pháp phân định chính thức.

“Trong trường hợp các phương án trên chưa thể đạt được, Campuchia sẽ đề nghị Ủy ban Hòa giải đưa ra các khuyến nghị làm cơ sở cho những vòng đàm phán tiếp theo, phù hợp với nghĩa vụ của hai quốc gia theo UNCLOS”, thông cáo nêu rõ.

Tham dự phiên họp tại Malaysia, đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn làm Trưởng đoàn. Thành phần đoàn còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Koeut Rith giữ vai trò Trưởng nhóm đàm phán; ông Lam Chea, Bộ trưởng phụ trách Ủy Ban Thư ký Nhà nước về Biên giới kiêm Phó đại diện Chính phủ Hoàng gia, cùng đội ngũ chuyên gia pháp lý.

Khẳng định tham dự với tinh thần thiện chí, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, Phnom Penh kỳ vọng sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Hòa giải cùng phía Thái Lan để tìm ra giải pháp công bằng, bền vững. Kết thúc thông cáo, Bộ Ngoại giao Campuchia bày tỏ cảm ơn đối với cách tiếp cận phù hợp của Chủ tịch và các thành viên Ủy ban, đồng thời tái khẳng định cam kết thực thi nghiêm túc các biện pháp xây dựng lòng tin đã thống nhất tại cuộc họp ở La Hay (Hà Lan) hồi tháng 10/2026.