Tập trận “Rồng Vàng 2026” là cuộc tập trận lần thứ 8 giữa quân đội Campuchia và Trung Quốc, kéo dài 15 ngày từ ngày 25/11 đến ngày 9/12/2026. Cuộc tập trận năm nay diễn ra trên bộ, trên biển và trên không, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay cả về lực lượng tham gia lẫn khí tài quân sự.

Tàu hải quân tham gia tập trận Trung Quốc - Campuchia 2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Pen Sokret Vithyea, Cục trưởng Cục Huấn luyện thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia cho biết, cuộc tập trận Rồng Vàng lần thứ 8 không chỉ thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước mà còn góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Campuchia - Trung Quốc.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha, cuộc tập trận năm nay có tính chất hiện đại và toàn diện hơn trước, với sự tham gia của tàu chiến, trực thăng, xe bọc thép, pháo binh, hệ thống chỉ huy hiện đại và thiết bị bay không người lái (UAV/drone), kết hợp thực hành các chiến thuật quân sự tiên tiến.

Bộ trưởng Tea Seiha khẳng định: “Cuộc tập trận giữa Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cũng như các cuộc tập trận khác mà Campuchia tổ chức với các nước bạn bè, đều được tiến hành trên cơ sở nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, tôn trọng chủ quyền lẫn nhau và phù hợp với Hiến pháp Vương quốc Campuchia. Cuộc tập trận này không nhằm đe dọa hay gây phương hại đến bất kỳ quốc gia thứ ba nào”.

Cuộc tập trận chung “Rồng Vàng” giữa Campuchia và Trung Quốc được khởi động từ năm 2016 và đến nay đã tổ chức được 7 lần. Sự kiện từng phải tạm hoãn vào năm 2017 do Campuchia tập trung cho chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy và bầu cử Hội đồng xã, phường; tiếp đó gián đoạn vào năm 2021 và năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.