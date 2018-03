Cận cảnh đoàn xe bus chở phiến quân Syria rút chạy khỏi Đông Ghouta

Xe bus đợi chờ tại lối vào khu vực Harasta ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus vào ngày 22/3. Ảnh: AFP. Động thái diễn ra sau khi chính phủ và phiến quân Syria đạt một thỏa thuận về việc rút lui khỏi thị trấn này. Ảnh: Reuters. Xe bus đợi chờ ở vùng đệm, bên ngoài Harasta cho đến nửa đêm. Ảnh: BBC. Bức ảnh chụp ngày 22/3 này cho thấy các phiến quân Syria đang đợi cạnh xe bus ở lối vào Harasta ở Đông Ghouta. Ảnh: AFP. Các khu vực ở Đông Ghouta. Ảnh: BBC. Xe bus đợi chờ để đưa phiến quân Syria ra khỏi Đông Ghouta. Các thành viên của lực lượng chính phủ Syria đang đi xe máy qua khu vực này. Ảnh: Times of israel. Các quân nhân Syria cầm tiểu liên AK xuất hiện tại cửa ngõ Harasta. Ảnh: Reuters. Cả xe tăng và xe Lưỡi liềm Đỏ (xe nhân đạo) của Syria cùng xuất hiện tại khu vực này. Ảnh: Reuters. Truyền hình nhà nước Syria phỏng vấn một người được phóng thích trong cuộc trao đổi tù binh với nhóm phiến quân Ahrar al-Sham. Ảnh: AFP. Lực lượng chính phủ Syria cố gắng kiểm soát Đông Ghouta. Ảnh: AFP. Người già cả ngồi xe lăn đợi chờ để rời khỏi thị trấn Douma. Ảnh: Reuters. Thỏa thuận giữa phiến quân và chính phủ tạo hành lang an toàn để phiến quân cùng gia đình họ rời khỏi Đông Ghouta. Ảnh: Reuters. Một chiếc xe bus trước khi rời khỏi Đông Ghouta. Ảnh: Reuters. Cậu bé ngồi sau lớp cửa kính của xe bus trong lúc sơ tán khỏi Douma ở Đông Ghouta. Ảnh: Reuters. Quân đội Syria đã ra tối hậu thư cho lực lượng phiến quân: rút lui hoặc là chết. Ảnh: AFP. Hiện khoảng 300.000 dân thường được cho là vẫn đang bị kẹt lại ở những khu vực phiến quân kiểm soát. Ảnh: AFP. Dòng người rồng rắn rút chạy khỏi Đông Ghouta. Ảnh: AFP. Người phụ nữ trong trang phục choàng đen Hồi giáo và đứa bé trong lúc sơ tán khỏi thị trấn Douma bị bao vây, vào hôm 22/3. Ảnh: Reuters. Bé gái đang trông đồ trong quá trình sơ tán này. Ảnh: Reuters. Bé gái này đang ôm đồ có lẽ là đồ cứu trợ, có dòng chữ Made in Korea. Ảnh: Reuters./.

