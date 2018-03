Cận cảnh hàng nghìn người tháo chạy khỏi tử huyệt Đông Ghouta

Hơn 12.000 người đã rời khỏi thị trấn Đông Ghouta trong bối cảnh quân đội Chính phủ Syria đang đẩy mạnh cuộc chiến nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực này. Ảnh: Reuters Trong số những người đi sơ tán, có nhiều trẻ em. Ảnh một em bé đang ngủ trong trong túi hành lý khi theo cha rời khỏi làng Deit Sawa, Đông Ghouta: Reuters Những thứ mà họ mang theo chỉ có chăn màn và túi đựng hành lý để nhanh chóng rời khỏi nơi đang có chiến sự dữ dội nhất trong vài ngày qua. Ảnh: Reuters. Đây là cuộc sơ tán lớn nhất ở khu vực kể từ khi quân đội Syria mở lại chiến dịch tấn công vào tháng trước. Ảnh Hơn 1.100 người đã thiệt mạng từ khi quân chính phủ tăng cường tấn công Đông Ghouta hôm 18/2. Ảnh: Reuters Trong tuần qua, khu vực này bị chia cắt thành ba phần, phía bắc quanh Douma do phiến quân Jaysh al-Islam kiểm soát, phía nam quanh Hamouria bị phiến quân Faylaq al-Rahman chiếm giữ, còn phía tây quanh Harasta do phiến quân Ahrar al-Sham bao vây. Ảnh: Reuters Một cậu bé đang trông hành lý trong lúc nghỉ chân khi cùng cha mẹ rời khỏi Đông Ghouta. Ảnh: Reuters Những đứa trẻ đang nhìn qua ô cửa kính trên chiếc xe bus chở người dân sơ tán khỏi Douma, Đông Ghouta ngày 13/3. Ảnh: Reuters Sau khi vượt qua ranh giới do phiến quân chiếm đóng ngoài Hamouria đêm 14/3, quân đội Syria đã lập một hành lang an toàn cho người dân sơ tán khỏi khu vực. Ảnh: Reuters Hơn 12.000 người đã nhân cơ hội này chạy tới một trạm kiểm soát thuộc chính phủ ở Adra. Ảnh: Reuters Những người này đang ngồi trên chuyến xe để chuẩn bị rời khỏi Douma, Đông Ghouta. Ảnh: Reuters Liên Hợp Quốc đã giúp đỡ tạo thỏa thuận "ngừng chiến nhân đạo" giữa phiến quân Jaysh al-Islam và liên quân chính phủ Syria, cho phép những người bị thương và ốm yếu cùng gia đình di tản khỏi Douma hôm 13-14/3. Ảnh: Reuters Những người sơ tán khỏi Douma của Đông Ghouta được đưa tới khu trại Uwafideen ở Damascus. Ảnh: Reuters Hình ảnh phụ nữ và trẻ em ở các ngôi làng của Đông Ghouta đang mang những túi hành lý đơn giản để rời khỏi vùng giao tranh. Ảnh: APF Người già và trẻ em đang cố mang theo những thứ cần thiết nhất để sơ tán khỏi Đông Ghouta. Ảnh: Al Jazeera Người dân sơ tán khỏi Đông Ghouta dưới sự trợ giúp của quân đội chính phủ Syria. Ảnh: Middle East Eye Những người sơ tán khỏi Đông Ghouta hiện đang ở tạm trong một ngôi trường do lực lượng chính phủ Syria kiểm soát. Ảnh: BBC./. f84aea2b15a3db791af54fbcdae90b11/5aaf970b/2018_03_17/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Nguoi_dan_thao_chay_khoi_SSong_Ghouta.mp4

