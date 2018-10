Cận cảnh lãnh sự quán Saudi nơi 1 nhà báo nghi bị thủ tiêu và phân xác

Nhân viên an ninh xuất hiện phía trước nơi ở của Tổng lãnh sự Saudi Arabia, Mohammad al-Otaibi, ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 16/10. Một số nguồn tin giấu tên trong nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà báo người Saudi Jamal Khashoggi làm cho báo Mỹ Washington Post đã bị giết chết bên trong lãnh sự quán này rồi bị phân xác phi tang. Chân dung nhà báo Jamal Khashoggi mất tích và nghi là đã chết do bị ám sát bên trong tòa lãnh sự quán nói trên. Camera an ninh ghi lại được cảnh Khashoggi (phải) lúc bước vào lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul hôm 2/10. Hình ảnh những người “dọn dẹp vệ sinh” tại lãnh sự quán Saudi vào hôm 15/10. Nhân viên bảo dưỡng, dọn dẹp mang theo các túi rác ra khỏi tòa lãnh sự Saudi ở Istanbul vào chiều 16/10. Các túi rác này được đưa ra khỏi tòa lãnh sự quán sau khi các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đã khám xét nơi này trong 9 tiếng đồng hồ. Vị Tổng lãnh sự Saudi, Mohammad al-Otaibi, đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trên một chuyến bay thương mại vào hôm 16/10, chỉ vài giờ sau khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vào khám xét nơi ở của ông tại Istanbul. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và nhân viên người Saudi đang trao đổi bên ngoài tòa lãnh sự Saudi vào đêm 16/10 trong bối cảnh nhà báo Khashoggi đã mất tích được 2 tuần. Phần mái của tòa lãnh sự quán, nơi có cắm quốc kỳ Saudi Arabia. Một cảnh sát hình sự Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực mái tòa nhà lãnh sự Saudi. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã cách ly khu vực lãnh sự quán Saudi Arabia. Dải băng ngăn cách của cảnh sát. Điều tra viên pháp y của Thổ Nhĩ Kỳ tụ tập ở bậc thềm lãnh sự quán Saudi Arabia khi họ chuẩn bị bước vào tòa nhà này. Lối vào lãnh sự quán mà các cảnh sát Thổ đang đi qua này chính là nơi nhà báo Khashoggi đã đi qua đúng 2 tuần trước (vào ngày 2/10). Một góc chụp khác về lối vào mà Khashoggi đã đi bộ qua vào ngày định mệnh. Cảnh sát từ xe thùng nhảy xuống để tiến về tòa lãnh sự quán Saudi. Sau khi nhà báo Khashoggi mất tích khoảng 2 tuần, giới chức Saudi Arabia mới cho phép giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đưa người vào kiểm tra tòa lãnh sự quán của Saudi. Những người cùng tham gia kiểm tra tòa lãnh sự quán Saudi (sau vụ mất tích nhà báo) rời khỏi nơi đây. df997bdf0b9c33c94f27263479461f76/5bc96bc2/2018_10_17/1bk6qYJmfyo/kham_lanh_su_quan_Saudi_DailyMail_102018.mp4

Nhân viên an ninh xuất hiện phía trước nơi ở của Tổng lãnh sự Saudi Arabia, Mohammad al-Otaibi, ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 16/10. Một số nguồn tin giấu tên trong nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà báo người Saudi Jamal Khashoggi làm cho báo Mỹ Washington Post đã bị giết chết bên trong lãnh sự quán này rồi bị phân xác phi tang. Chân dung nhà báo Jamal Khashoggi mất tích và nghi là đã chết do bị ám sát bên trong tòa lãnh sự quán nói trên. Camera an ninh ghi lại được cảnh Khashoggi (phải) lúc bước vào lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul hôm 2/10. Hình ảnh những người “dọn dẹp vệ sinh” tại lãnh sự quán Saudi vào hôm 15/10. Nhân viên bảo dưỡng, dọn dẹp mang theo các túi rác ra khỏi tòa lãnh sự Saudi ở Istanbul vào chiều 16/10. Các túi rác này được đưa ra khỏi tòa lãnh sự quán sau khi các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đã khám xét nơi này trong 9 tiếng đồng hồ. Vị Tổng lãnh sự Saudi, Mohammad al-Otaibi, đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trên một chuyến bay thương mại vào hôm 16/10, chỉ vài giờ sau khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vào khám xét nơi ở của ông tại Istanbul. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và nhân viên người Saudi đang trao đổi bên ngoài tòa lãnh sự Saudi vào đêm 16/10 trong bối cảnh nhà báo Khashoggi đã mất tích được 2 tuần. Phần mái của tòa lãnh sự quán, nơi có cắm quốc kỳ Saudi Arabia. Một cảnh sát hình sự Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực mái tòa nhà lãnh sự Saudi. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã cách ly khu vực lãnh sự quán Saudi Arabia. Dải băng ngăn cách của cảnh sát. Điều tra viên pháp y của Thổ Nhĩ Kỳ tụ tập ở bậc thềm lãnh sự quán Saudi Arabia khi họ chuẩn bị bước vào tòa nhà này. Lối vào lãnh sự quán mà các cảnh sát Thổ đang đi qua này chính là nơi nhà báo Khashoggi đã đi qua đúng 2 tuần trước (vào ngày 2/10). Một góc chụp khác về lối vào mà Khashoggi đã đi bộ qua vào ngày định mệnh. Cảnh sát từ xe thùng nhảy xuống để tiến về tòa lãnh sự quán Saudi. mất tích khoảng 2 tuần, giới chức Saudi Arabia mới cho phép giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đưa người vào kiểm tra tòa lãnh sự quán của Saudi. Sau khi nhà báo Khashoggikhoảng 2 tuần, giới chức Saudi Arabia mới cho phép giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đưa người vào kiểm tra tòa lãnh sự quán của Saudi. Saudi (sau vụ mất tích nhà báo) rời khỏi nơi đây. Những người cùng tham gia kiểm tra tòa lãnh sự quán(sau vụ mất tích nhà báo) rời khỏi nơi đây.