Cận cảnh người dân Mỹ, Canada run rẩy trong bão tuyết kỷ lục đầu năm

Tàu chở hàng gặp nhiều khó khăn khi di chuyển trên mặt sông đã đóng băng ở Quebec, Canada. Ảnh: AFP Các nhân viên cứu hộ cứu 3 người bị kẹt trong một chiếc xe sa lầy trong bão tuyết ở Maryland, Mỹ. Ảnh: Reuters Các nhân viên cứu hỏa New York phun nước làm tan băng bám trên các đường dây cáp ở quận Bronx. Ảnh: Reuters Đây là công việc hết sức khó khăn, đặc biệt trong môi trường giá lạnh. Ảnh: Reuters Chỉ riêng việc di chuyển cũng khiến họ phải thận trọng dò dẫm từng bước nếu không muốn bị trượt ngã. Ảnh: Getty Images Chỉ cần đứng yên một lúc băng đã bám đầy trên mũ của họ. Ảnh: Getty Images Nước tại đài phun ở công viên Bryant ở New York đóng băng ngay khi vừa phun lên. Ảnh: AFP Để tham gia lễ đón Năm mới ở New York, người dân Mỹ phải mặc quần áo rất ấm mới mong chống chọi với cái rét tới -17 độ C. Ảnh: Reuters Những mảnh giấy rơi ở Quảng trường Thời đại ở New York cũng bị bám đầy băng. Ảnh: AFP Người đàn ông bước dọc dòng sông Chicago đã đóng băng. Ảnh: Getty Images Thác Niagara chìm trong tuyết trắng. Ảnh: Reuters Tuyết phủ dày đặc Công viên Quốc gia Letchworth. Ảnh: AFP

Người đàn ông bước dọc dòng sông Chicago đã đóng băng. Ảnh: Getty Images Thác Niagara chìm trong tuyết trắng. Ảnh: Reuters Tuyết phủ dày đặc Công viên Quốc gia Letchworth. Ảnh: AFP