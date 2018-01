Cận cảnh người dân Mỹ co ro trong giá rét “cắt da cắt thịt” -40 độ C

Nhìn từ ảnh vệ tinh, có thể thấy gần như toàn bộ nước Mỹ có nhiệt độ âm, có những vùng lạnh tới -40 độ C. Ảnh: EPA Đám cưới trong mưa tuyết lạnh tại Philadelphia. Ảnh: AP Một người đàn ông "than trời" vì giá rét căm căm tại New York. Ảnh: AP Tuyết phủ trắng một salon bán xe hơi tại Jackson. Ảnh: AP Thác Niagara ở New York chìm trong tuyết trắng. Ảnh: EPA Tuyết đóng băng trên sông Hudson đoạn chảy dưới chân cầu George Washington. Ảnh: AP Một đứa trẻ đi trong mưa tuyết tại Atlanta. Ảnh: AP Một người đàn ông xem xét thiệt hại do một cây thông bị đổ ở Kennesaw. Ảnh: AP Giá rét khủng khiếp khiến một người vô gia cư tại Washington D.C phải rất vất vả để giữ ấm bản thân. Ảnh: Getty Nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều đài phun nước đóng băng. Ảnh: AP Giá lạnh khiến nghị sĩ đảng Dân chủ Bernie Sanders (ngoài cùng bên phải) co ro khi tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Thị trưởng New York Bill de Blasio. Một cánh đồng bị đóng băng vì giá rét tại Strasburg. Ảnh: AP 0c325ccef806522728434e713a3142de/5a56b70f/2018_01_08/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/A_Cold_Weather_Bomb_Is_Threatening_The_East_Coast.mp4

Nhìn từ ảnh vệ tinh, có thể thấy gần như toàn bộ nước Mỹ có nhiệt độ âm, có những vùng lạnh tới -40 độ C. Ảnh: EPA Đám cưới trong mưa tuyết lạnh tại Philadelphia. Ảnh: AP Một người đàn ông "than trời" vì giá rét căm căm tại New York. Ảnh: AP Tuyết phủ trắng một salon bán xe hơi tại Jackson. Ảnh: AP Thác Niagara ở New York chìm trong tuyết trắng. Ảnh: EPA Tuyết đóng băng trên sông Hudson đoạn chảy dưới chân cầu George Washington. Ảnh: AP Một đứa trẻ đi trong mưa tuyết tại Atlanta. Ảnh: AP Một người đàn ông xem xét thiệt hại do một cây thông bị đổ ở Kennesaw. Ảnh: AP Giá rét khủng khiếp khiến một người vô gia cư tại Washington D.C phải rất vất vả để giữ ấm bản thân. Ảnh: Getty Nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều đài phun nước đóng băng. Ảnh: AP Giá lạnh khiến nghị sĩ đảng Dân chủ Bernie Sanders (ngoài cùng bên phải) co ro khi tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Thị trưởng New York Bill de Blasio. Một cánh đồng bị đóng băng vì giá rét tại Strasburg. Ảnh: AP