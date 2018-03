Cận cảnh nước Mỹ lại hỗn loạn vì bão tuyết

Đây là cơn bão thứ 4 trong tháng này ảnh hưởng tới khu vực Đông Bắc nước Mỹ. Ảnh: Một chiếc phà đang đi trong mưa tuyết mịt mù dưới cây cầu Brooklyn ở New York. Tuyết phủ trắng xóa New York khiến người dân phải run rẩy mỗi khi ra đường. Các công nhân phải làm viêc liên tục để dọn tuyết trên đường phố, hạn chế ách tắc giao thông. Trận bão tuyết này cũng khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Các học sinh, sinh viên ở Philadelphia, New Jersey, Pittsburgh, và Washington DC đều phải nghỉ học. Các cơ quan chính phủ cũng phải đóng cửa vì thời tiết cực đoan. Ảnh: Nhà Trắng phải hoãn một số sự kiện vì tuyết rơi dày. Một người đàn ông đang thử "nếm" vị của tuyết rơi trên đường phố New York. Trận bão tuyết đã khiến các hãng hàng không phải hủy hơn 4.400 chuyến bay đến và đi từ nước Mỹ, gây thiệt hại hàng triệu USD. Mưa tuyết khiến người phụ nữ dù cầm chiếc ô màu đỏ như thế này vẫn bị chìm trong khung cảnh mịt mù. Một số người đang tạo hình người tuyết bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington. Chính quyền New York và New Jersey phải đưa ra tuyên bố khẩn cấp vì bão tuyết. Các công nhân đang dọn tuyết trước tòa nhà Flatiron ở New York. Một nhóm người đang run rẩy dưới trời tuyết ở điểm chờ xe bus. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, đường phố trơn trượt và nguy hiểm, đồng thời hối thúc người dân tránh đi ra ngoài nếu không cần thiết. Thống đốc bang New Jersey cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn bang. Một người đàn ông phải dùng máy để dọn tuyết gần công viên Brooklyn Brigde. Tại New York, cảnh sát cho biết, đường trơn do tuyết và băng đã khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương do tai nạn giao thông. Một người đàn ông bị tuyết phủ trắng trên áo đang cố chụp một vài bức ảnh phía trước Nhà Trắng. Cơn bão tuyết ở khu vực Đông Bắc nước Mỹ đã khiến khoảng 12.000 ngôi nhà tại Maryland và hàng nghìn hộ gia đình tại Virginia và New Jersey mất điện. Dọc bờ biển từ Philedenphia đến New York, tuyết rơi dày tới 45 cm. Bức ảnh chụp Nhà Trắng trong trời tuyết trắng xóa./. e26a338bca7bbe526bff980b5d6d58d2/5ab60047/2018_03_22/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Bao_tuyet_o_Dong_Bac_nuoc_My.mp4

