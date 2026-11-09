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Cận cảnh tòa tháp văn phòng Saudi Arabia trúng hỏa lực của Houthi

Thứ Hai, 17:42, 09/11/2026
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VOV.VN - Tòa tháp của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco (Saudi Arabia) đã bị hư hại trong cuộc tập kích của lực lượng vũ trang Hồi giáo Houthi.

Một tòa nhà chọc trời là nơi đặt văn phòng của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco của Saudi Arabia đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện. Nhóm này tuyên bố rằng cuộc tấn công hôm 8/11 là hành động đáp trả các đợt oanh tạc do liên quân Saudi Arabia dẫn đầu vào cuối tuần qua, vốn được cho là đã khiến hơn 50 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

 

Tòa tháp Aramco, nằm tại Khu Tài chính King Abdullah ở thủ đô Riyadh, đã bị hư hại rõ rệt ở nhiều tầng; các cửa sổ bị vỡ vụn, một phần mặt tiền bằng kính bị thổi bay, để lộ các kết cấu bên trong.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy phần ngoại thất của tòa nhà chọc trời bị hư hại nghiêm trọng, trong khi các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trên khắp thủ đô của Saudi Arabia.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia xác nhận một tòa nhà hành chính thuộc sở hữu của Aramco đã trở thành mục tiêu trong một “âm mưu tấn công”, nhưng khẳng định rằng các mảnh vỡ rơi xuống chỉ gây ra “hư hại nhẹ” và không có ai bị thương hay thiệt mạng.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết, hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn được một số tên lửa, trong đó có hai quả nhắm vào Riyadh, cùng các vật thể tấn công khác nhắm vào tỉnh miền Đông và các khu vực phía nam của vương quốc này.

Phong trào Ansar Allah tại Yemen, thường được biết đến với tên gọi Houthi, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về loạt tấn công phối hợp sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV. Phát ngôn viên quân sự của nhóm, Yahya Saree, cho biết các mục tiêu bao gồm khu tài chính tại Riyadh, Sân bay quốc tế King Khalid, các cơ sở lưu trữ dầu của Aramco và thành phố Abqaiq ở miền đông Saudi Arabia.

Tri Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: RT
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