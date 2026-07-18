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Căn cứ người Kurd ở miền Bắc Iraq bị tập kích khiến 9 người thiệt mạng

Thứ Bảy, 05:56, 18/07/2026
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VOV.VN - Ít nhất 9 người được báo cáo đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một cơ sở của lực lượng người Kurd chống Iran ở miền Bắc Iraq sáng 17/7.

Theo các nguồn tin khu vực, toàn bộ 9 người thiệt mạng trong cuộc tấn công, đều là thành viên nhóm người Kurd hoạt động chống Iran. Nhóm này cáo buộc đòn tập kích do Iran tiến hành, song không cung cấp bằng chứng chứng minh.

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Các nữ chiến binh người Kurd thuộc tổ chức Komala trong một buổi đào tạo chính trị tại trại Zergwez ở khu tự trị Kurdistan (Iraq). Ảnh: Peter van Agtmael/MONOCLE

Trước đó, giới chức Iraq chiều 17/7 xác nhận một căn cứ của lực lượng người Kurd ở thành phố Irbil, thủ phủ của người Kurd ở miền Bắc Iraq, đã bị tập kích bởi nhiều tên lửa và máy bay không người lái trong sáng cùng ngày. Một số tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ bên trong thành phố, khi cuộc tấn công diễn ra. Ban đầu, các tay súng người Kurd tuyên bố đã bắn hạ 9 máy bay không người lái thù địch và cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào.

Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Bá Thi/VOV-Cairo
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