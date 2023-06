Canada bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ nổ tàu lặn Titan

Phát biểu với báo giới tại cảng St. John's, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông vận tải của Canada – bà Kathy Fox cho biết, quá trình điều tra toàn diện có thể kéo dài từ 18 tháng đến 2 năm. Ủy ban An toàn giao thông vận tải của Canada sẽ chia sẻ thông tin mà họ thu thập được với các cơ quan khác, như Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ và Lực lượng Tuần duyên Mỹ, trong phạm vi luật pháp của Canada. Bà Kathy Fox đồng thời nêu rõ các bản ghi âm giọng nói và lời khai của nhân chứng sẽ được bảo vệ theo luật Canada.

Tàu lặn Titan Ảnh: Oceangate.

“Rõ ràng là chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình điều tra vì chúng tôi biết mọi người đều muốn có câu trả lời, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân và công chúng. Nhưng chúng tôi hiện vẫn cần thời gian để đánh giá, thu thập thông tin. Vẫn còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì.”

Các điều tra viên của Ủy ban An toàn giao thông vận tải của Canada hôm qua đã có mặt trên tàu chở hàng Polar Price - mang cờ Canada, đồng thời là "tàu mẹ", hỗ trợ cho chuyến thám hiểm của Titan. Nhiệm vụ của ủy ban này là tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ thu thập thông tin về hành trình của tàu Titan, máy ghi âm dữ liệu hay các hệ thống trên tàu chứa thông tin hữu ích cho quá trình điều tra. Được biết, tàu Polar Price đóng vai trò thả và thu hồi tàu lặn Titan, cũng như giữ liên lạc với Titan trong suốt hành trình thám hiểm.

Cũng trong ngày hôm qua (24/6), Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) tuyên bố đã bắt đầu đánh giá các tình huống dẫn đến vụ tai nạn của tàu Titan, để từ đó quyết định xem có cần tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ hay không. Một cuộc điều tra đầy đủ sẽ chỉ được tiến hành trong trường hợp "có các tình huống cho thấy có sự vi phạm luật hình sự của liên bang hoặc của tỉnh".

Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ cho biết vụ tai nạn trên Đại Tây Dương là "sự kiện gây thương vong lớn trên biển", do đó trách nhiệm điều tra chính thuộc về lực lượng tuần duyên Mỹ và ủy ban này sẽ cử người hỗ trợ.

Tàu lặn Titan mất liên lạc từ ngày 18/6, gần hai giờ sau khi bắt đầu hành trình thám hiểm xác tàu Titanic. Lực lượng Tuần duyên Mỹ ngày 22/6 xác nhận tàu Titan đã bị ép nát dưới đáy biển, 5 người trong khoang thiệt mạng. Các mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực cách mũi xác tàu Titanic 488m.

Theo các chuyên gia, tàu Titan đã bị nghiền nát do áp suất nước khổng lồ ở độ sâu gần 4.000km, khiến các nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức, nhưng hiện chưa rõ đây là do trục trặc kỹ thuật của tàu hay thao tác sai của con người. Các điều tra viên sẽ phải trục vớt các mảnh vỡ từ dưới đáy biển để tìm hiểu thêm thông tin, nhưng nhiệm vụ này được cho là rất khó khăn và mất nhiều thời gian.