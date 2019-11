Canada công bố Nội các mới, liệu có thể xây dựng khối đại đoàn kết?

Một tháng sau khi đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang lần thứ 43 của Canada, ngày 20/11, ông Trudeau đã công bố Nội các mới, với mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết tại quốc gia đa sắc tộc này.

Thủ tướng Justin Trudeau. Ảnh: Teen Vogue

Nội các mới của ông Trudeau sẽ bao gồm 36 thành viên, với nhiều gương mặt quen thuộc nhưng có sự điều chuyển mạnh mẽ giữa các vị trí nhân sự. Điểm đáng chú ý nhất là Nội các mới của Canada đạt được sự cân bằng về giới với số lượng thành viên nam và nữ ngang nhau. Ông Trudeau bổ nhiệm bà Chrystia Freeland làm Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng các vấn đề liên chính phủ, trong khi đó, ông François Philippe Champagne được bổ nhiệm giữ chức Ngoại trưởng, thay thế bà Freeland.



Ông Harjit Sajjan, người trước đó được dự đoán sẽ bị thay thế, tiếp tục được ông Trudeau tin tưởng giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, ông Bill Morneau đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính. Đây được xem là một thách thức trong bối cảnh đảng Tự do phải tìm kiếm sự ủng hộ của đảng Dân chủ Mới (NDP) hay Khối Quebec để “tồn tại”, sau khi đảng này không thể giành thế đa số tại Quốc hội sau cuộc bầu cử.

Phát biểu sau lễ tuyên thệ của Nội các mới, ông Trudeau cho biết: “Tôi cảm thấy rất phấn khích khi tiến hành cải tổ Nội các có thể theo đúng ý nguyện của người dân Canada, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn đất nước. Nội các mới của chúng tôi sẽ tập trung vào các vấn đề ổn định và tăng trưởng kinh tế đối với tầng lớp trung lưu, chống biến đổi khí hậu cũng như đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả người dân Canada. Đó sẽ là trọng tâm trong chính sách của nội các mới trong thời gian tới”.

Giới quan sát nhận định, những thay đổi trong nội các lần này của ông Trudeau nhằm xóa nhòa sự chia rẽ giữa các khu vực và thúc đẩy chương trình nghị sự về môi trường. Cuộc tổng tuyển cử vừa qua cho thấy những rạn nứt giữa bờ Đông và bờ Tây, giữa khu vực thành thị và nông thôn tại Canada rõ ràng đã ngày một lớn và sâu sắc hơn.

Trong khi đó, trong 4 năm cầm quyền, mặc dù đảng Tự do và Thủ tướng Trudeau đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tuy nhiên cộng đồng thổ dân First Nations và nhiều nhà hoạt động môi trường đã chỉ trích ông Trudeau ủng hộ mở rộng dự án đường ống dẫn dầu Trans Mountain, đặc biệt là vụ bê bối liên quan đến tập đoàn xây dựng SNC - Lavalin đã làm chia rẽ đảng Tự do./.