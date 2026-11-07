Canada hoan nghênh nỗ lực xóa bỏ thuế quan của đảng Dân chủ Mỹ

Phát biểu tại thành phố Winnipeg ngày 6/11, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định nước này ủng hộ mọi nỗ lực khôi phục cơ chế thương mại tự do với Mỹ. Ông đồng thời cho biết chính phủ Canada sẽ tiếp tục đàm phán với Washington để đạt được một thỏa thuận có lợi cho nước này. Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vừa qua đã đặt Canada trước lựa chọn là chấp nhận thỏa thuận giảm một phần thuế quan của Mỹ hay tiếp tục chờ đợi khả năng khôi phục hoàn toàn thương mại tự do.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Reuters

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ron Wyden, người dự kiến sẽ đứng đầu Ủy ban Tài chính Thượng viện, đã xác định thuế quan áp lên Canada là một trong những mục tiêu ưu tiên cần bãi bỏ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn có quyền phủ quyết các dự luật liên quan đến chính sách thương mại. Để vượt qua quyền phủ quyết này, đảng Dân chủ cần sự ủng hộ đáng kể từ các nghị sĩ Cộng hòa.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada gia tăng từ khi Tổng thống Trăm áp thuế tới 50% đối với hàng tỷ USD hàng hóa Canada. Tổng thống Trump còn đe dọa áp thuế mới đối với ô tô Canada từ tháng 1/2027, gây thêm sức ép lên ngành công nghiệp ô tô nước này.