Căng thẳng leo thang sau quyết định luận tội lãnh đạo Tòa án Hiến pháp Ba Lan

Căng thẳng leo thang đỉnh điểm vào tối ngày 30/10 sau khi lực lượng cảnh sát được triển khai dày đặc bên ngoài trụ sở Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Warsaw nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tình. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek thông báo đã đệ trình yêu cầu tước quyền miễn trừ tư pháp đối với Chánh án Bogdan Święczkowski và Phó Chánh án Bartłomiej Sochański để phục vụ công tác điều tra hình sự. Đáp trả động thái này, các nghị sĩ thuộc đảng đối lập cánh hữu Pháp luật và Công lý (PiS) đã tập trung phản đối quyết liệt bên ngoài trụ sở Tòa án Hiến pháp.

Ảnh minh họa theo EPA

Phía Tòa án Hiến pháp ra tuyên bố khẳng định hai ông vẫn là những lãnh đạo hợp pháp, đồng thời cáo buộc hành động của Chính phủ là đi ngược lại các quy định. Ngược lại, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố đây là bước đi cần thiết nhằm khôi phục thượng tôn pháp luật sau nhiều năm bị kiểm soát dưới thời đảng Pháp luật và Công lý (PiS). Vụ việc nghiêm trọng đến mức Tổng thống Karol Nawrocki (người được đảng PiS hậu thuẫn) đã phải ra lệnh cho chuyên cơ quay đầu về nước để xử lý tình hình khi đang trên đường sang Senegal dự Thế vận hội trẻ.

Nguồn cơn xung đột bắt đầu từ năm 2015 khi đảng PiS lên nắm quyền và tìm cách bổ nhiệm các thẩm phán thân cận vào Tòa án Hiến pháp nhằm kiểm soát cơ quan có quyền phán quyết tính hợp hiến của các đạo luật. Tòa án Nhân quyền Châu Âu và Tòa công lý EU sau đó đã phán quyết rằng bổ nhiệm của PiS là bất hợp pháp, khiến Tòa án Hiến pháp Ba Lan mất đi tính độc lập. Khi nhậm chức năm 2023, Thủ tướng Tusk cam kết phi chính trị hóa hệ thống tư pháp nhưng liên tục bị Tổng thống phủ quyết.

Quyết định cứng rắn của Chính phủ Ba Lan đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Giới chuyên gia pháp lý cảnh báo việc Bộ trưởng Tư pháp dùng sắc lệnh để bãi nhiệm lãnh đạo cơ quan tư pháp tối cao là không có cơ sở pháp lý, đe dọa nghiêm trọng đến nền tảng pháp quyền của quốc gia này trong nhiều thập kỷ tới.

Cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan dự kiến ​​diễn ra vào năm tới và một số người xem động thái này là một nỗ lực nhằm tăng cường sự ảnh hưởng của ông Tusk đối với các cử tri.