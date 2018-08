Căng thẳng ngoại giao Saudi Arabia – Canada leo thang

Ngày 6/8, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đã lên tiếng chỉ trích việc Canada kêu gọi nước này thả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền bị bắt giữ, đồng thời khẳng định Saudi Arabia sẽ không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của mình.

Việc Saudi Arabia bắt giam nhà hoạt động người Samar Badawi (giữa) là nguồn cơn gây căng thẳng ngoại giao với Canada. (Ảnh: AFP)

Trên trang Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Al-Jubeir cho biết, Saudi Arabia không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào và cũng không chấp nhận hành động can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của nước này. Saudi Arabia sẽ đáp trả “cứng rắn nhất” đối với hành động can thiệp đó.

Trước đó 1 ngày, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng đã thông báo triệu hồi Đại sứ nước này tại Canada, đồng thời cho Đại sứ Canada tại Riyadh 24 giờ để rời khỏi quốc gia Trung Đông này. Ngoài ra, Saudi Arabia cũng đóng băng mọi giao dịch mới về thương mại và đầu tư với Canada.

Theo hãng tin Reuters, hiện Canada và Saudi Arabia có các hợp tác thương mại hàng năm có giá trị gần 4 tỷ USD và một hợp đồng quốc phòng trị giá 13 tỷ USD.

Không dừng lại ở đó, ngày 6/8, hãng hàng không quốc gia Saudi Arabia cũng đã quyết định dừng tất cả các chuyến bay đến và đi tới thành phố Toronto của Canada. Mọi chương trình hợp tác về giáo dục giữa Saudi Arabia và Canada cũng sẽ ngưng lại. Theo hãng tin Alarabiya, các du học sinh Saudi Arabia sẽ được chuyển đến một quốc gia khác để tiếp tục chương trình học của mình.

Phản ứng trước quyết định của Saudi Arabia, Bộ Ngoại giao Canada ngay lập tức đã lên tiếng quan ngại về tình hình, song khẳng định vẫn giữ nguyên quan điểm của nước này đối với các vấn đề nhân quyền tại Saudi Arabia.

“Cam kết của Canada về việc đặt nhân quyền ở trung tâm chính sách đối ngoại mình đã thu hút được nhiều sự chú ý trong những ngày gần đây” - Ngoại trưởng Canada, bà Chrystia Freeland ngày 6/8 cho biết. “Tôi đang nhắc đến việc trục xuất đại sứ của Canada tại Saudi Arabia. Hãy để tôi nói rõ ràng với mọi người rằng, Canada sẽ luôn luôn đứng lên vì nhân quyền ở Canada và trên toàn thế giới, trong đó có quyền của người phụ nữ”.

Đến nay vẫn chưa có nhiều phản ứng quốc tế về những căng thẳng mới giữa Saudi Arabia và Canada. Tuy nhiên các quốc gia láng giềng vùng Vịnh là Bahrain và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã lên tiếng ủng hộ Riyadh trong vấn đề này, song vẫn chưa rõ liệu các quốc gia này có đưa ra các hành động cụ thể nào hay không.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Ngoại giao Mỹ ngày 6/8 cho biết, Mỹ đã gửi yêu cầu chính phủ Saudi Arabia thông tin chi tiết hơn về vụ giam giữ các nhà hoạt động, đồng thời hi vọng quốc gia đồng minh này tuân thủ các nguyên tắc pháp lý xét xử công bằng.

Theo quan chức Mỹ, hiện cả Saudi Arabia và Canada đều là đồng minh thân cận của nước này và Mỹ hi vọng Saudi Arabia có thể minh bạch hơn các thủ tục pháp lý đối với những trường hợp này, nhằm hạn chế căng thẳng./.