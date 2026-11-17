Theo Bộ Giao thông vận tải Bulgaria, tàu chở hàng Betul 8 (với trọng tải hơn 3.200 tấn) phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp sau khi trúng đòn tấn công. Thủy thủ đoàn gồm 12 người buộc phải rời tàu tại vị trí cách Mũi Kaliakra, phía Bắc Bulgaria khoảng 40 hải lý về phía Đông.

Lực lượng không quân Bulgaria đã điều động một máy bay và hai trực thăng tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng bốn tàu thuộc Nhóm Hải quân Rà phá Thủy lôi Biển Đen (gồm hai tàu của Bulgaria, một của Romania và một của Thổ Nhĩ Kỳ). Lực lượng cứu hộ đã phát hiện hai xuồng cứu sinh và đưa toàn bộ thủy thủ đoàn (gồm 8 công dân Thổ Nhĩ Kỳ và 4 công dân Azerbaijan) vào bờ. Các thuyền viên không bị thương nặng và đã được chuyển tới bệnh viện theo dõi.

Ảnh minh họa theo maritume-executive

Tàu Betul 8 bị lật nghiêng và chìm sau khi trúng phải thiết bị không người lái trên biển. Trước đó, tàu vừa nhận 3.000 tấn lúa mì tại cảng Tulcea (Romania) và đang trên hải trình tới Ai Cập. Vụ việc đánh dấu làn sóng leo thang căng thẳng mới trên Biển Đen, nối tiếp bốn vụ tấn công tàu hàng khác ngoài khơi Romania vào cuối tuần qua. Trước đó, các vụ tập kích từng tạm lắng khi NATO tăng cường hiện diện và Pháp điều máy bay tuần tra hỗ trợ. Tuy nhiên, trong hai ngày 15 và 16/11, lực lượng hải quân Pháp và Romania liên tiếp phát hiện nhiều thiết bị máy bay không người lái trôi dạt cũng như mảnh vỡ cách bờ biển khoảng 45 hải lý.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Romania Luca Niculescu lên án các cuộc tấn công là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Ông xác nhận Không quân Romania đã hai lần phải triển khai tiêm kích cuối tuần qua để ứng phó với các mục tiêu trên không, đồng thời cho biết Pháp đã gia hạn triển khai máy bay tuần tra tại khu vực. Chính phủ Romania cũng khuyến cáo các tàu thương mại đổi lộ trình, tránh xa vùng châu thổ sông Danube và đề phòng các mối đe dọa từ phía Bắc.

Theo thống kê, kể từ giữa tháng 7 đến nay, đã có 17 tàu thương mại bị tấn công ở phía Tây Biển Đen, khiến 7 tàu bị chìm và ít nhất 35 thủy thủ thiệt mạng hoặc mất tích.