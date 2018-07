Cảnh an ninh Afghanistan đổ gục sau vụ đánh bom liều chết ở Kabul

Phó Tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum tới sân bay quốc tế Hamid Karzai hôm 22/7 sau một thời gian lưu vong. Một vụ đánh bom bất ngờ đang đợi chờ ông. Đoàn xe ô tô chở ông Dostum vừa rời khỏi nơi này được vài phút thì xảy ra vụ nổ bom liều chết, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Người nằm la liệt trên đường sau khi bom nổ. Cảnh sát Afghanistan có mặt tại hiện trường để điều tra. Một thành viên lực lượng an ninh (có lẽ là cảnh vệ hoặc quân nhân) đang nằm bị thương trên mặt đất và nhờ sự trợ giúp của các đồng đội. Anh lính bị thương được cả cảnh sát và quân nhân xách đi. Một nhân viên an ninh bị thương khác gượng dậy được và đang cố gọi điện thoại. Hai người cầm súng cảnh giới. Khiêng một người bị thương khác đi trong lúc vẫn còn người nằm gục trên mặt đất sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào Phó Tổng thống Afghanistan. Xe cảnh sát chở các nạn nhân rời khỏi hiện trường nổ bom ở Kabul. Các quân nhân Afghanistan khiêng một nam giới khác bị thương trong vụ đánh bom khủng bố nói trên. Cảnh nhộn nhạo tại nơi xảy ra vụ đánh bom. An ninh Afghanistan được trang bị cả súng kiểu Nga và súng kiểu Mỹ. Đưa người bị thương lên xe ô tô./. 79f9e3971d871cdb84d8becf6d6660a1/5b59586f/2018_07_24/1bk6qYJmfyo/danh_bom_lieu_chet_o_Kabul_Afghanistan_2272018.mp4

