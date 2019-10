Cảnh báo chủ nghĩa cực đoan cực hữu gia tăng tại Australia

Hoạt động của chủ nghĩa cực đoan cực hữu ngày càng có tổ chức tại nước này trong thời gian gần đây.

Cảnh sát Australia. Ảnh: ABC.net.

Trong báo cáo thường niên đệ trình lên quốc hội Australia ngày 16/10, Cơ quan tình báo và an ninh nước này (ASIO) khẳng định, mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan cực hữu tại Australia đã gia tăng trong những năm gần đây. Đây không phải là mối đe dọa mới, nhưng các tổ chức cực hữu hiện tại được tổ chức tốt hơn và tinh vi hơn so với các tổ chức trước đây. Nhóm các đối tượng theo chủ nghĩa cực đoan cực hữu sẽ vẫn là mối đe dọa lâu dài đối với an ninh của Australia. Một cuộc tấn công bằng vũ khí tinh vi của những kẻ cực đoan cực hữu có thể xảy ra tại Australia, nhưng thấp hơn so với khả năng từ các con sói đơn độc.



Từ sau vụ xả súng tại thành phố Christchurch của New Zealand hồi đầu năm nay, cơ quan chống khủng bố của Australia đã tập trung nhiều hơn vào mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phe cực hữu tại nước này. Báo cáo của Cơ quan tình báo và an ninh Australia cũng cho biết, trong năm 2018-2019, cơ quan này đã điều tra hơn 12.000 vụ chống khủng bố, phá vỡ 3 âm mưu tấn công khủng bố và tiến hành đánh giá an ninh đối với 45 nghìn hồ sơ cá nhân.

Trong báo cáo, Cơ quan tình báo và an ninh Australia kêu gọi được bổ sung nguồn lực để đáp ứng kịp thời và hiệu quả các hoạt động chống khủng bố, chống gián điệp và can thiệp nước ngoài cũng như yêu cầu đảm bảo an ninh biên giới ngày càng tăng./.