Cảnh sát Australia bắt giữ số ma túy kỷ lục lên tới 2,7 tấn cocaine

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) cho biết số cocaine này có giá trị ước tính trên thị trường khoảng 816 triệu AUD (tương đương 572 triệu USD), được cất giấu trong các thùng nhựa chôn bên trong ba container vận chuyển có sàn giả. Vụ bắt giữ được thực hiện hôm 19/6 tại một khu đất ở ngoại ô phía Tây Sydney trong khuôn khổ cuộc điều tra về một băng nhóm tội phạm có tổ chức bị cáo buộc nhập khẩu ma túy dọc theo bờ biển phía Đông của Australia.

Ảnh do Cảnh sát Liên bang Australia cung cấp cho thấy lượng cocaine bị thu giữ tại Sydney. (Ảnh: AFP/CNA)

Hai người đàn ông, 21 và 25 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Cả hai người này bị buộc tội tàng trữ một lượng lớn ma túy nhập khẩu trái phép, một tội danh có mức án tối đa là tù chung thân. Cảnh sát Australia cáo buộc cocaine được đưa lậu vào nước này tại một địa điểm ở phía bắc bang Queensland trước khi được vận chuyển đến Sydney theo chỉ đạo của một nhóm tội phạm có tổ chức.

Cuộc điều tra về đường dây tội phạm này vẫn đang tiếp diễn. Vụ việc mới nhất này tiếp nối 2 vụ triệt phá ma túy trước đó, với tổng số ma túy thu giữ lên tới 320 kg cocaine và methamphetamine.